ВМС Украины опробовали боевую систему DELTA на учениях НАТО

Бойцы Военно-морских сил Украины на учениях НАТО REPMUS 24 с помощью боевой системы DELTA скоординировали работу более 50 беспилотных аппаратов разных типов.
Главные тезисы
- Украинские бойцы ВМС на учениях НАТО REPMUS 24 использовали боевую систему DELTA для скоординированной работы более 50 беспилотных аппаратов разных типов.
- Участие Украины в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотных систем в морских операциях демонстрирует важный шаг для развития технологий в оборонной сфере.
- Боевая система DELTA украинских ВМС успешно прошла испытание на учениях REPMUS 24 в Португалии, подтвердив свою эффективность.
- Учения REPMUS 24 включали интеграцию беспилотных платформ, систем управления и междоменное взаимодействие для повышения оперативной совместимости с партнерами НАТО.
- Участие Украины в масштабных учениях НАТО подчеркивает ценность инновационных разработок украинских военных для западных партнеров и способствует улучшению взаимодействия между странами.
Украинская боевая система DELTA прошла испытание на REPMUS 24
Учения проходили вблизи полуострова Троя в Португалии с 9 по 27 сентября. Военные отрабатывали использование дронов для ряда задач, включая борьбу с подлодками, нейтрализацию морских мин и защиту критической подводной инфраструктуры.
ВМС Украины впервые приняли участие в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотных систем в морских операциях.
Во время учений DELTA смогла подключиться и получать данные о местонахождении немецкой роботизированной собаки Robotics-L от Rheinmetall.
Этот четырехлапый робот благодаря своей мобильности способен сопровождать солдат в сложной местности, выполнять различные задачи и способствовать их защите от минных помех.
REPMUS 24: что известно
Обучение REPMUS 24 организовано Группой объединенных сил и средств НАТО для морских беспилотных систем (JCGMUS), Центром морских исследований и экспериментов НАТО (CMRE), инженерным факультетом Университета Порта и Европейским оборонным агентством. Морские маневры прошли под эгидой Португалии.
Среди целей обучения REPMUS 24 — интеграция беспилотных платформ, систем управления (C2) и междоменное взаимодействие, а также достижение оперативной совместимости с системами управления стран-партнеров НАТО.
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