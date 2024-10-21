ВМС Украины опробовали боевую систему DELTA на учениях НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

ВМС Украины опробовали боевую систему DELTA на учениях НАТО

Министерство обороны Украины
DELTA
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Бойцы Военно-морских сил Украины на учениях НАТО REPMUS 24 с помощью боевой системы DELTA скоординировали работу более 50 беспилотных аппаратов разных типов.

Главные тезисы

  • Украинские бойцы ВМС на учениях НАТО REPMUS 24 использовали боевую систему DELTA для скоординированной работы более 50 беспилотных аппаратов разных типов.
  • Участие Украины в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотных систем в морских операциях демонстрирует важный шаг для развития технологий в оборонной сфере.
  • Боевая система DELTA украинских ВМС успешно прошла испытание на учениях REPMUS 24 в Португалии, подтвердив свою эффективность.
  • Учения REPMUS 24 включали интеграцию беспилотных платформ, систем управления и междоменное взаимодействие для повышения оперативной совместимости с партнерами НАТО.
  • Участие Украины в масштабных учениях НАТО подчеркивает ценность инновационных разработок украинских военных для западных партнеров и способствует улучшению взаимодействия между странами.

Украинская боевая система DELTA прошла испытание на REPMUS 24

Учения проходили вблизи полуострова Троя в Португалии с 9 по 27 сентября. Военные отрабатывали использование дронов для ряда задач, включая борьбу с подлодками, нейтрализацию морских мин и защиту критической подводной инфраструктуры.

Среди целей обучения REPMUS 24 — интеграция беспилотных платформ, систем управления и междоменное взаимодействие, а также достижение оперативной совместимости с системами управления стран-партнеров НАТО.

ВМС Украины впервые приняли участие в крупнейших учениях НАТО по использованию беспилотных систем в морских операциях.

REPMUS 24

Во время учений DELTA смогла подключиться и получать данные о местонахождении немецкой роботизированной собаки Robotics-L от Rheinmetall.

Этот четырехлапый робот благодаря своей мобильности способен сопровождать солдат в сложной местности, выполнять различные задачи и способствовать их защите от минных помех.

Ряд мероприятий НАТО с участием Украины в этом году доказывает, насколько ценны инновационные разработки наших военных для западных партнеров. Совместные маневры НАТО, как REPMUS 24, не только способствуют обмену опытом, но и повышают уровень взаимодействия между Украиной и нашими партнерами. Участие ВМС Украины в этих масштабных учениях и их вклад является важным шагом для дальнейшего развития и совершенствования Сил Обороны.

Екатерина Черногоренко

Екатерина Черногоренко

Заместитель Министра обороны Украины

REPMUS 24: что известно

Обучение REPMUS 24 организовано Группой объединенных сил и средств НАТО для морских беспилотных систем (JCGMUS), Центром морских исследований и экспериментов НАТО (CMRE), инженерным факультетом Университета Порта и Европейским оборонным агентством. Морские маневры прошли под эгидой Португалии.

Среди целей обучения REPMUS 24 — интеграция беспилотных платформ, систем управления (C2) и междоменное взаимодействие, а также достижение оперативной совместимости с системами управления стран-партнеров НАТО.

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