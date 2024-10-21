ВМС України випробували бойову систему DELTA на навчаннях НАТО

Бійці Військово-морських сил України на навчаннях НАТО REPMUS 24 за допомогою бойової системи DELTA скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів.

Українська бойова система DELTA пройшла випробування на REPMUS 24

Навчання проходили поблизу півострова Троя в Португалії з 9 до 27 вересня. Військові відпрацьовували використання дронів для низки задач, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

Серед цілей навчання REPMUS 24 — інтеграція безпілотних платформ, систем управління та міждоменна взаємодія, а також досягнення оперативної сумісності з системами управління країн-партнерів НАТО. Поширити

ВМС України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях.

REPMUS 24

Під час навчань DELTA змогла під'єднатися та отримувати дані про місцеперебування німецької роботизованої собаки Robotics-L від Rheinmetall.

Цей чотирилапий робот завдяки своїй мобільності здатний супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання і сприяти їхньому захисту від мінних перешкод.

Низка заходів НАТО за участі України цього року доводить, наскільки цінними є інноваційні розробки наших військових для західних партнерів. Спільні маневри з НАТО, як REPMUS 24, не лише сприяють обміну досвідом, але й підвищують рівень взаємодії між Україною та нашими партнерами. Участь ВМС України в цих масштабних навчаннях та їх внесок є важливим кроком для подальшого розвитку та технологічного вдосконалення Сил Оборони. Катерина Черногоренко Заступниця Міністра оборони України

REPMUS 24: що відомо

Навчання REPMUS 24 організовані Групою об’єднаних сил і засобів НАТО для морських безпілотних систем (JCGMUS), Центром морських досліджень і експериментів НАТО (CMRE), інженерним факультетом Університету Порту і Європейським оборонним агентством. Морські маневри відбулися під егідою Португалії.