ВМС України випробували бойову систему DELTA на навчаннях НАТО

Бійці Військово-морських сил України на навчаннях НАТО REPMUS 24 за допомогою бойової системи DELTA скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів.
Головні тези:
- Українські ВМС брали участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях.
- Бойова система DELTA успішно використовувалася українськими бійцями на навчаннях REPMUS 24 біля півострова Троя в Португалії.
- Навчання містили інтеграцію безпілотних платформ, систем управління та міждоменну взаємодію для підвищення оперативної сумісності з партнерами НАТО.
- Участь України в таких навчаннях демонструє важливий крок для розвитку та вдосконалення технологій в оборонній сфері.
Українська бойова система DELTA пройшла випробування на REPMUS 24
Навчання проходили поблизу півострова Троя в Португалії з 9 до 27 вересня. Військові відпрацьовували використання дронів для низки задач, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.
ВМС України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях.
Під час навчань DELTA змогла під'єднатися та отримувати дані про місцеперебування німецької роботизованої собаки Robotics-L від Rheinmetall.
Цей чотирилапий робот завдяки своїй мобільності здатний супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання і сприяти їхньому захисту від мінних перешкод.
REPMUS 24: що відомо
Навчання REPMUS 24 організовані Групою об’єднаних сил і засобів НАТО для морських безпілотних систем (JCGMUS), Центром морських досліджень і експериментів НАТО (CMRE), інженерним факультетом Університету Порту і Європейським оборонним агентством. Морські маневри відбулися під егідою Португалії.
Серед цілей навчання REPMUS 24 — інтеграція безпілотних платформ, систем управління (C2) та міждоменна взаємодія, а також досягнення оперативної сумісності з системами управління країн-партнерів НАТО.
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