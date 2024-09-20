Українські пілоти закінчили навчання у Франції на літаках Alphajet. Що далі

Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції на тренувальних літаках Alphajet. Після навчального курсу вони вже готові до виконання бойових завдань.

Українські пілоти закінчили навчання у Франції

Навчання тривало з березня по вересень 2024 року.

Франція щойно завершила підготовку першого класу українських пілотів на літаках Alphajet. З березня 2024 року у Франції готують пілотів, задовольняючи оперативну потребу в Збройних Силах України. Поширити

У першу групу увійшли десять українських льотчиків віком від 20 до 23 років.

La France vient d'achever la formation de la première promotion de pilotes ukrainiens sur Alphajet. Depuis mars 2024, l'@Armee_de_lair forme des pilotes 🇺🇦 répondant à un besoin opérationnel de @DefenceU.

Soutien résolu de la France à l'effort de guerre ukrainien. pic.twitter.com/T8Pufm0rlt — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) September 20, 2024

Програма навчання включала:

80 годин польотів;

50 годин на тренажері з інструкторами;

польоти у складі «патрулів», тобто по два літаки;

стрільбу з 30-міліметрової гармати;

тактичну навігацію.

Зазвичай навчання на літаках Alphajet займає 18 місяців, проте українська сторони попросила скоротити зміст модулів. Саме тому курс триває лише пів року.

Що відомо про Alphajet

На озброєнні ВПС Франції немає літаків F-16, які Україна отримує від партнерів. Проте вони літають на Alphajet, у яких схожа панель приладів.

Французькі літаки називають «містком» між гвинтовим літаком та винищувачем F-16.

Літак Alphajet

Українські пілоти отримали навички, які допоможуть їм швидше пересісти на американський бомбардувальник.

Alphajet — це двомоторний двомісний високоплан, який може ефективно використовуватись лише за сприятливих погодних умов. Може переносити озброєння масою до 2250 кг.

Літак може стріляти ракетами класу «повітря-повітря», авіабомбами, КАБ з лазерним наведенням та некерованими ракетами. Максимальна швидкість складає до 1038 км/год.