Українські пілоти закінчили навчання у Франції на літаках Alphajet. Що далі
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські пілоти закінчили навчання у Франції на літаках Alphajet. Що далі

пілоти
Джерело:  Укрінформ

Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції на тренувальних літаках Alphajet. Після навчального курсу вони вже готові до виконання бойових завдань.

Головні тези:

  • Перша група українських пілотів завершила навчання у Франції на літаках Alphajet і готова до виконання бойових завдань.
  • Навчання тривало пів року, що є скороченим терміном порівняно зі стандартним 18-місячним курсом.
  • Alphajet —  це двомоторний високоплан, який може переносити різноманітне озброєння та розвивати швидкість до 1038 км/год.
  • Українські пілоти зможуть ефективно використовувати навички, отримані на Alphajet, для швидкого переходу на американські літаки.

Українські пілоти закінчили навчання у Франції

Навчання тривало з березня по вересень 2024 року. 

Франція щойно завершила підготовку першого класу українських пілотів на літаках Alphajet. З березня 2024 року у Франції готують пілотів, задовольняючи оперативну потребу в Збройних Силах України.

У першу групу увійшли десять українських льотчиків віком від 20 до 23 років.

Програма навчання включала:

  • 80 годин польотів;

  • 50 годин на тренажері з інструкторами;

  • польоти у складі «патрулів», тобто по два літаки;

  • стрільбу з 30-міліметрової гармати;

  • тактичну навігацію.

Зазвичай навчання на літаках Alphajet займає 18 місяців, проте українська сторони попросила скоротити зміст модулів. Саме тому курс триває лише пів року.

Що відомо про Alphajet

На озброєнні ВПС Франції немає літаків F-16, які Україна отримує від партнерів. Проте вони літають на Alphajet, у яких схожа панель приладів.

Французькі літаки називають «містком» між гвинтовим літаком та винищувачем F-16. 

Літак Alphajet

Українські пілоти отримали навички, які допоможуть їм швидше пересісти на американський бомбардувальник. 

Alphajet — це двомоторний двомісний високоплан, який може ефективно використовуватись лише за сприятливих погодних умов. Може переносити озброєння масою до 2250 кг. 

Літак може стріляти ракетами класу «повітря-повітря», авіабомбами, КАБ з лазерним наведенням та некерованими ракетами. Максимальна швидкість складає до 1038 км/год.

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