Украинские пилоты закончили обучение во Франции на самолетах Alphajet. Что дальше

Первая группа украинских пилотов завершила обучение во Франции на тренировочных самолетах Alphajet. После курса они готовы к выполнению боевых задач.
Главные тезисы
- Первая группа украинских пилотов завершила обучение во Франции на самолетах Alphajet и готова к выполнению боевых задач.
- Учеба длилась полгода, что является сокращенным сроком по сравнению со стандартным 18-месячным курсом.
- Alphajet — это двухмоторный высокоплан, который может переносить разнообразное вооружение и развивать скорость до 1038 км/ч.
- Украинские пилоты смогут эффективно использовать навыки, полученные на Alphajet, для быстрого перехода на американские самолеты F-16.
Украинские пилоты закончили обучение во Франции
Учеба продолжалась с марта по сентябрь 2024 года.
В первую группу вошли десять украинских летчиков в возрасте от 20 до 23 лет.
La France vient d'achever la formation de la première promotion de pilotes ukrainiens sur Alphajet. Depuis mars 2024, l'@Armee_de_lair forme des pilotes 🇺🇦 répondant à un besoin opérationnel de @DefenceU.— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) September 20, 2024
Soutien résolu de la France à l'effort de guerre ukrainien. pic.twitter.com/T8Pufm0rlt
Программа обучения включала:
80 часов полетов;
50 часов на тренажере с инструкторами;
полеты в составе «патрулей», то есть по два самолета;
стрельбу из 30-миллиметровой пушки;
тактическую навигацию.
Обычно обучение на самолетах Alphajet занимает 18 месяцев, однако украинская сторона попросила сократить содержание модулей. Именно поэтому курс длится всего полгода.
Что известно об Alphajet
На вооружении ВВС Франции нет самолетов F-16, которые Украина получает от партнеров. Однако они летают на Alphajet, у которых похожа приборная панель.
Французские самолеты называют "мостиком" между винтовым самолетом и истребителем F-16.
Украинские пилоты получили навыки, которые помогут им быстрее пересесть на американский бомбардировщик.
Alphajet — это двухмоторный двухместный высокоплан, который может эффективно использоваться только при благоприятных погодных условиях. Может переносить вооружение массой до 2250 кг.
Самолет может стрелять ракетами класса «воздух-воздух», авиабомбами, КАБ с лазерной наводкой и неуправляемыми ракетами. Максимальная скорость составляет до 1038 км/ч.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-