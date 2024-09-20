Украинские пилоты закончили обучение во Франции на самолетах Alphajet. Что дальше

Первая группа украинских пилотов завершила обучение во Франции на тренировочных самолетах Alphajet. После курса они готовы к выполнению боевых задач.

Украинские пилоты закончили обучение во Франции

Учеба продолжалась с марта по сентябрь 2024 года.

Франция только что завершила подготовку первого класса украинских пилотов на самолетах Alphajet. С марта 2024 во Франции готовят пилотов, удовлетворяя оперативную потребность Вооруженных Сил Украины. Поделиться

В первую группу вошли десять украинских летчиков в возрасте от 20 до 23 лет.

La France vient d'achever la formation de la première promotion de pilotes ukrainiens sur Alphajet. Depuis mars 2024, l'@Armee_de_lair forme des pilotes 🇺🇦 répondant à un besoin opérationnel de @DefenceU.

Soutien résolu de la France à l'effort de guerre ukrainien. pic.twitter.com/T8Pufm0rlt — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) September 20, 2024

Программа обучения включала:

80 часов полетов;

50 часов на тренажере с инструкторами;

полеты в составе «патрулей», то есть по два самолета;

стрельбу из 30-миллиметровой пушки;

тактическую навигацию.

Обычно обучение на самолетах Alphajet занимает 18 месяцев, однако украинская сторона попросила сократить содержание модулей. Именно поэтому курс длится всего полгода.

Что известно об Alphajet

На вооружении ВВС Франции нет самолетов F-16, которые Украина получает от партнеров. Однако они летают на Alphajet, у которых похожа приборная панель.

Французские самолеты называют "мостиком" между винтовым самолетом и истребителем F-16.

Самолет Alphajet

Украинские пилоты получили навыки, которые помогут им быстрее пересесть на американский бомбардировщик.

Alphajet — это двухмоторный двухместный высокоплан, который может эффективно использоваться только при благоприятных погодных условиях. Может переносить вооружение массой до 2250 кг.

Самолет может стрелять ракетами класса «воздух-воздух», авиабомбами, КАБ с лазерной наводкой и неуправляемыми ракетами. Максимальная скорость составляет до 1038 км/ч.