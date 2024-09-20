Украинские пилоты закончили обучение во Франции на самолетах Alphajet. Что дальше
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пилоты закончили обучение во Франции на самолетах Alphajet. Что дальше

пилоты
Читати українською
Источник:  Укринформ

Первая группа украинских пилотов завершила обучение во Франции на тренировочных самолетах Alphajet. После курса они готовы к выполнению боевых задач.

Главные тезисы

  • Первая группа украинских пилотов завершила обучение во Франции на самолетах Alphajet и готова к выполнению боевых задач.
  • Учеба длилась полгода, что является сокращенным сроком по сравнению со стандартным 18-месячным курсом.
  • Alphajet — это двухмоторный высокоплан, который может переносить разнообразное вооружение и развивать скорость до 1038 км/ч.
  • Украинские пилоты смогут эффективно использовать навыки, полученные на Alphajet, для быстрого перехода на американские самолеты F-16.

Украинские пилоты закончили обучение во Франции

Учеба продолжалась с марта по сентябрь 2024 года.

Франция только что завершила подготовку первого класса украинских пилотов на самолетах Alphajet. С марта 2024 во Франции готовят пилотов, удовлетворяя оперативную потребность Вооруженных Сил Украины.

В первую группу вошли десять украинских летчиков в возрасте от 20 до 23 лет.

Программа обучения включала:

  • 80 часов полетов;

  • 50 часов на тренажере с инструкторами;

  • полеты в составе «патрулей», то есть по два самолета;

  • стрельбу из 30-миллиметровой пушки;

  • тактическую навигацию.

Обычно обучение на самолетах Alphajet занимает 18 месяцев, однако украинская сторона попросила сократить содержание модулей. Именно поэтому курс длится всего полгода.

Что известно об Alphajet

На вооружении ВВС Франции нет самолетов F-16, которые Украина получает от партнеров. Однако они летают на Alphajet, у которых похожа приборная панель.

Французские самолеты называют "мостиком" между винтовым самолетом и истребителем F-16.

Самолет Alphajet

Украинские пилоты получили навыки, которые помогут им быстрее пересесть на американский бомбардировщик.

Alphajet — это двухмоторный двухместный высокоплан, который может эффективно использоваться только при благоприятных погодных условиях. Может переносить вооружение массой до 2250 кг.

Самолет может стрелять ракетами класса «воздух-воздух», авиабомбами, КАБ с лазерной наводкой и неуправляемыми ракетами. Максимальная скорость составляет до 1038 км/ч.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16 — известна причина
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Истребители F-16 в Украине. Датские инструкторы обучают пилотов ВС ВСУ — видео
Генштаб ВСУ
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские пилоты прибыли в Румынию для тренировок на самолетах F-16
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?