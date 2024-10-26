Вооруженные силы Нидерландов не могут должным образом подготовиться к возможной оружейной конфронтации с Россией в рамках учений НАТО из-за сопротивления экологов и местных жителей.

В чем причина негативного отношения жителей Нидерландов к военным учениям НАТО

Отмечается, что, учитывая развязанную Россией преступную войну против Украины, армия Нидерландов хочет провести учения по совершенствованию навыков окопной войны, однако в стране действуют жесткие экологические нормы, которые фактически запрещают использовать лопаты на учебных полигонах.

Помехи также возникают и для тренировок боевой авиации. Пилоты должны чаще осуществлять вылеты на истребителях F-35, однако их летные зоны значительно ограничены районами вблизи авиабаз.

Новая гражданско-военная головоломка страны является символом подобных событий в других странах Европы, где пространство ограничено в густонаселенных районах, а современные правила настроены на согласование экономических и экологических целей, а не вопросов войны и мира, - подчеркивают аналитики. Поделиться

Армія Нідерландів

Сейчас в правительстве Нидерландов пытаются законодательно вернуть военным больше территорий для тренировок, доступных для них во времена холодной войны.

На что жалуются экологи и жители Нидерландов

Однако власти Нидерландов уже получили около 2,2 обращений от граждан, компаний и местных политиков, обеспокоенных тем, что в их регионах будут проходить военные учения.

В частности, одного владельца кемпинга волновал шум, возникающий во время полетов истребителей F-35, что, по его мнению, наносило ущерб его бизнесу.

Владельцев частных загородных домов беспокоит, что их поместья оказались в "красном круге на карте" - в зоне потенциальной опасности, возникающей вокруг склада с боеприпасами.

Министерство обороны присматривается к территории, где можно отрабатывать высадку речного десанта, но природоохранная группа Natuurmonumenten возмущена такими планами, потому что в том болоте растут редкие орхидеи и останавливаются перелетные птицы.