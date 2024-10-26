В Нидерландах экологи и местные жители срывают военные учения НАТО
Категория
Мир
Дата публикации

В Нидерландах экологи и местные жители срывают военные учения НАТО

Военные учения
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Источник:  Defense News

Вооруженные силы Нидерландов не могут должным образом подготовиться к возможной оружейной конфронтации с Россией в рамках учений НАТО из-за сопротивления экологов и местных жителей.

Главные тезисы

  • Экологические нормы и проблемы согласования с местными жителями создают помехи для проведения военных учений НАТО в Нидерландах.
  • Армия Нидерландов сталкивается с недостатком подходящих территорий для тренировок в условиях современных правил и ограниченного пространства.
  • Местные жители и экологи высказывают претензии по поводу шума от истребителей, потенциальной опасности складов боеприпасов и угрозе редким видам флоры и фауны.
  • Правительство Нидерландов пытается найти баланс между военной необходимостью и уважением к окружающей среде, учитывая обеспокоенность граждан.
  • Ситуация с экологическим и местным сопротивлением к военным учениям в Нидерландах является отражением общей проблемы в других европейских странах.

В чем причина негативного отношения жителей Нидерландов к военным учениям НАТО

Отмечается, что, учитывая развязанную Россией преступную войну против Украины, армия Нидерландов хочет провести учения по совершенствованию навыков окопной войны, однако в стране действуют жесткие экологические нормы, которые фактически запрещают использовать лопаты на учебных полигонах.

Помехи также возникают и для тренировок боевой авиации. Пилоты должны чаще осуществлять вылеты на истребителях F-35, однако их летные зоны значительно ограничены районами вблизи авиабаз.

Новая гражданско-военная головоломка страны является символом подобных событий в других странах Европы, где пространство ограничено в густонаселенных районах, а современные правила настроены на согласование экономических и экологических целей, а не вопросов войны и мира, - подчеркивают аналитики.

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Сейчас в правительстве Нидерландов пытаются законодательно вернуть военным больше территорий для тренировок, доступных для них во времена холодной войны.

На что жалуются экологи и жители Нидерландов

Однако власти Нидерландов уже получили около 2,2 обращений от граждан, компаний и местных политиков, обеспокоенных тем, что в их регионах будут проходить военные учения.

В частности, одного владельца кемпинга волновал шум, возникающий во время полетов истребителей F-35, что, по его мнению, наносило ущерб его бизнесу.

Владельцев частных загородных домов беспокоит, что их поместья оказались в "красном круге на карте" - в зоне потенциальной опасности, возникающей вокруг склада с боеприпасами.

Министерство обороны присматривается к территории, где можно отрабатывать высадку речного десанта, но природоохранная группа Natuurmonumenten возмущена такими планами, потому что в том болоте растут редкие орхидеи и останавливаются перелетные птицы.

Граждане все признают, что это все нужно, но как только это происходит у их домов, вдруг они этого не хотят. Это, конечно, непоследовательность в рассуждениях, отмечает старший научный сотрудник нидерландского аналитического центра Clingendael Institute Дик Занди.

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