Вооруженные силы Нидерландов не могут должным образом подготовиться к возможной оружейной конфронтации с Россией в рамках учений НАТО из-за сопротивления экологов и местных жителей.
Главные тезисы
- Экологические нормы и проблемы согласования с местными жителями создают помехи для проведения военных учений НАТО в Нидерландах.
- Армия Нидерландов сталкивается с недостатком подходящих территорий для тренировок в условиях современных правил и ограниченного пространства.
- Местные жители и экологи высказывают претензии по поводу шума от истребителей, потенциальной опасности складов боеприпасов и угрозе редким видам флоры и фауны.
- Правительство Нидерландов пытается найти баланс между военной необходимостью и уважением к окружающей среде, учитывая обеспокоенность граждан.
- Ситуация с экологическим и местным сопротивлением к военным учениям в Нидерландах является отражением общей проблемы в других европейских странах.
В чем причина негативного отношения жителей Нидерландов к военным учениям НАТО
Отмечается, что, учитывая развязанную Россией преступную войну против Украины, армия Нидерландов хочет провести учения по совершенствованию навыков окопной войны, однако в стране действуют жесткие экологические нормы, которые фактически запрещают использовать лопаты на учебных полигонах.
Помехи также возникают и для тренировок боевой авиации. Пилоты должны чаще осуществлять вылеты на истребителях F-35, однако их летные зоны значительно ограничены районами вблизи авиабаз.
Сейчас в правительстве Нидерландов пытаются законодательно вернуть военным больше территорий для тренировок, доступных для них во времена холодной войны.
На что жалуются экологи и жители Нидерландов
Однако власти Нидерландов уже получили около 2,2 обращений от граждан, компаний и местных политиков, обеспокоенных тем, что в их регионах будут проходить военные учения.
В частности, одного владельца кемпинга волновал шум, возникающий во время полетов истребителей F-35, что, по его мнению, наносило ущерб его бизнесу.
Владельцев частных загородных домов беспокоит, что их поместья оказались в "красном круге на карте" - в зоне потенциальной опасности, возникающей вокруг склада с боеприпасами.
Министерство обороны присматривается к территории, где можно отрабатывать высадку речного десанта, но природоохранная группа Natuurmonumenten возмущена такими планами, потому что в том болоте растут редкие орхидеи и останавливаются перелетные птицы.
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