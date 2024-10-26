Збройні сили Нідерландів не можуть належним чином підготуватись до ймовірної зброїної конфронтації з Росією у рамках навчань НАТО через спротив екологів та місцевих жителів.
Головні тези:
- Екологи та місцеві мешканці виступають проти військових навчань НАТО в Нідерландах, обмежуючи можливості армії підготуватись до можливих збройних конфліктів.
- Уряд Нідерландів намагається повернути військовим більше територій для тренувань, проте на це є спротив від громадян, які обурені можливими негативними наслідками для навколишнього середовища.
- Жителі Нідерландів хвилюються через шум та потенційну небезпеку, які приносять військові навчання, що змушує уряд шукати компроміси між військовими потребами та екологічними стандартами.
- Подібні проблеми існують у багатьох країнах Європи, де густонаселені райони ускладнюють проведення військових тренувань з огляду на екологічні та економічні обмеження.
- Необхідно знаходити баланс між цілями безпеки країни та охорони природи, щоб уникнути конфліктів між військовими та цивільними інтересами в Нідерландах та інших країнах Європи.
У чому причина негативного ставлення жителів Нідерландів до військових навчань НАТО
Зазначається, що з огляду на розв’язану Росією злочинну війну проти України, армія Нідерландів хоче провести навчання з вдосконалення навичок окопної війни, однак у країні діють жорсткі екологічні норми, які фактично забороняють використовувати лопати на навчальних полігонах.
Перешкоди також виникають і для тренувань бойової авіації. Пілоти мають якомога частіше здійснювати вильоти на винищувачах F-35, однак їхні льотні зони значно обмежені районами поблизу авіабаз.
Наразі в уряді Нідерландів намагаються законодавчо повернути військовим більше територій для тренувань, яка була доступна для них за часів холодної війни.
На що скаржаться екологи та жителі Нідерландів
Однак влада Нідерландів вже отримала близько 2,2 звернень від громадян, компаній і місцевих політиків, занепокоєних тим, що в їхніх регіонах будуть проходити військові навчання.
Зокрема, одного власника кемпінгу хвилював шум, який виникає під час польотів винищувачів F-35, що на його думку, завдавало шкоди його бізнесу.
Власників приватних заміських будинків непокоїть, що їхні маєтки опинилися у "червоному колі на мапі" — в зоні потенційної небезпеки, яка виникає навколо складу з боєприпасами.
Міністерство оборони придивляється до території, де можна відпрацьовувати висадку річкового десанту, але природоохоронна група Natuurmonumenten обурена такими планами, бо в тому болоті ростуть рідкісні орхідеї та зупиняються перелітні птахи.
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