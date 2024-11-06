Евросоюз продолжил обучение украинских военных — известный термин

Послы Европейского Союза еще на два года продлили срок работы военной обучающей миссии ЕС (EUMAM Ukraine). В ее рамках экономически-политический блок проводит подготовку и тренировку украинских военных.

ЕС продолжил обучение украинских военных еще на два года

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По словам журналиста, послы Евросоюза только на два года продлили срок учебной миссии для Украины.

for sure not the biggest news this morning but....🇪🇺 ambassadors just extended by 2 years its 🇺🇦training mission. nearly 70,000 🇺🇦 soldiers has been trained across 24 🇪🇺 member states in the last two years. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 6, 2024

Йозвяк напомнил, что за предыдущие два года ее деятельности на территории привлеченных 24 стран прошли подготовку около 70 тысяч украинских военных.

Великобритания может направить в Украину военных инструкторов

Обсуждаются планы на то, что небольшие группы британских военных инструкторов отправятся на запад Украины. Там они помогут обеспечить базовую подготовку украинских новобранцев, прежде чем они отправятся на линию фронта на востоке страны.

Как заявляют источники, такое решение британцев позволило бы решить логистические проблемы, связанные с отправкой украинских военных на британские базы для прохождения подготовки, а также сэкономить средства.

В рамках многонациональной военной операции под кодовым названием "Интерфлекс" десятки тысяч украинских солдат прошли подготовку в Великобритании. Но, по словам министра обороны Британии Джона Гили, "наибольшим препятствием" в подготовке украинцев является "предоставление Украиной личного состава для обучения".

По словам еще одного источника издания, отправка британских войск в Украину вместо проведения тренировок на военных базах в Великобритании была бы "дешевле и лучше".

Мы могли бы провести (обучение — ред.) там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы гораздо ниже.

В то же время, украинский военный источник заявил, что перенос учений в Украину станет "мощным военно-политическим сигналом" для других стран и для самой России.

Это также ознаменует начало "де-факто" развертывания военной инфраструктуры НАТО на территории Украины и станет "мощным сдерживающим фактором". Такое решение позволит также британским военным перенимать боевые навыки у украинских военных. А также позволит испытывать новейшее вооружение, которое разрабатывается для войны. Поделиться

Украинский источник сообщил, что они надеются, что британское руководство вдохновит Францию последовать этому примеру и проводить учения в Украине после того, как дискуссии в Париже, похоже, зашли в тупик по политическим причинам.