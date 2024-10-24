В приложении Армия+ запустили онлайн-обучение для военных — детали

В приложении Армия+ появился новый сервис. Он позволит военнослужащим проходить онлайн-обучение по верифицированным курсам по военному делу.
Главные тезисы
- В приложении Армия+ запущено онлайн-обучение для военных по верифицированным курсам по военному делу.
- Онлайн-обучение доступно по различным курсам, включая подготовку, жизнь в полевых условиях, управление беспилотными системами и другие.
- Пользователи могут присоединиться к подразделениям операторов дронов через приложение “Действие”, выбирая направление работы от оператора до инженера.
- Онлайн-обучение и рекрутинг в Армию дронов позволяют обеспечить военным максимально эффективную подготовку для успешной борьбы и победы на поле боя.
Что известно о новом сервисе в Армии+
Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, эта функция предоставит украинским бойцам возможность получать важные знания даже в полевых условиях.
Сейчас в приложении доступны курсы по "Общей подготовке", "Быту в полевых условиях" и "Беспилотным системам". Каждый курс поделен на модули с уроками и тестами для проверки знаний. После завершения курса военные будут сдавать экзамен, который поможет закрепить полученные знания на практике.
Министр добавил, что команда уже работает над новыми курсами, в частности, "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".
В "Действии" запустили рекрутинг в Армию дронов
Украинцы смогут присоединиться к подразделениям операторов беспилотников через приложение "Действие". В приложении можно самостоятельно выбрать направление, связанное с БПЛА, от оператора дронов до инженера.
Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что пользователи могут по фильтрам выбирать бригаду или подразделение, в которое желают попасть, и подавать одну или несколько заявок.
Чтобы подать заявление через "Действие", нужно обновить приложение, затем выбрать разделы "Сервисы" и "Вступить в Армию дронов", после чего выбрать желаемое направление.
Как отмечают в Минцифре, рекрутинг через "Действие" позволяет подразделениям не только быстро привлекать новых бойцов, но и "забронировать" необходимых специалистов.
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