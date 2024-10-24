В приложении Армия+ запустили онлайн-обучение для военных — детали

В приложении Армия+ появился новый сервис. Он позволит военнослужащим проходить онлайн-обучение по верифицированным курсам по военному делу.

Что известно о новом сервисе в Армии+

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, эта функция предоставит украинским бойцам возможность получать важные знания даже в полевых условиях.

Сейчас в приложении доступны курсы по "Общей подготовке", "Быту в полевых условиях" и "Беспилотным системам". Каждый курс поделен на модули с уроками и тестами для проверки знаний. После завершения курса военные будут сдавать экзамен, который поможет закрепить полученные знания на практике.

Министр добавил, что команда уже работает над новыми курсами, в частности, "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

Наша цель — обеспечить каждому воину максимально эффективную подготовку для современной войны, ведь знание — это не только сила, но способ сохранить жизнь и одержать победу, — подчеркнул Рустем Умеров. Поделиться

В "Действии" запустили рекрутинг в Армию дронов

Украинцы смогут присоединиться к подразделениям операторов беспилотников через приложение "Действие". В приложении можно самостоятельно выбрать направление, связанное с БПЛА, от оператора дронов до инженера.

Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что пользователи могут по фильтрам выбирать бригаду или подразделение, в которое желают попасть, и подавать одну или несколько заявок.

Чтобы подать заявление через "Действие", нужно обновить приложение, затем выбрать разделы "Сервисы" и "Вступить в Армию дронов", после чего выбрать желаемое направление.