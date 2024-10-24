У застосунку Армія+ запустили онлайн-навчання для військових — деталі

У додатку Армія+ з'явився новий сервіс. Він дозволить військовослужбовцям проходити онлайн-навчання за верифікованими курсами з військової справи.

Що відомо про новий сервіс в Армія+

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, ця функція надасть українським бійцям можливість отримувати важливі знання навіть у польових умовах.

Наразі в додатку доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем". Кожен курс поділений на модулі з уроками та тестами для перевірки знань. Після завершення курсу військові складатимуть іспит, що допоможе закріпити отримані знання на практиці.

Міністр додав, що команда вже працює над новими курсами, зокрема "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка".

Наша мета — забезпечити кожному воїну максимально ефективну підготовку для сучасної війни, адже знання — це не лише сила, а й спосіб зберегти життя та здобути перемогу, — підкреслив Рустем Умєров. Поширити

У "Дії" запустили рекрутинг до Армії дронів

Українці зможуть приєднатися до підрозділів операторів безпілотників через додаток "Дія". У застосунку можна самостійно вибрати напрямок, пов'язаний із БпЛА, від оператора дронів до інженера.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що користувачі можуть за фільтрами обирати бригаду або підрозділ, у який бажають потрапити, та подавати одну чи кілька заявок.

Щоб подати заяву через "Дію", потрібно оновити додаток, потім вибрати розділи "Сервіси" та "Вступити в Армію дронів", після чого обрати бажаний напрямок.