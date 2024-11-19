Время пришло. Зеленский обратился к Германии после решения Путина

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что после заявлений российского диктатора Владимира Путина об обновлении ядерной стратегии пора и Германии поддержать решение партнеров о дальнобойности для Украины.

Зеленский публично обратился к Шольцу и его команде

С таким заявлением президент Украины выступил во время совместной пресс-конференции с премьером Дании Мэтте Фредериксен.

По словам главы государства, сейчас он и его команда активно работают над тем, чтобы все союзники Киева наконец-то приняли решение о дальнобойности для ВСУ.

Я думаю, что после заявлений (Путина. — ред.) о ядерном оружии время пришло и Германии поддержать соответствующие решения, — подчеркнул глава государства. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что "очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился".

Италия пока не дает разрешение Украине на дальнобойные удары

Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.

По словам политика, она понимает решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине удары дальнобойным оружием по территории России.

Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день Рим не планирует менять свою позицию в этом вопросе.

Италия сделала другой выбор, мы всегда сосредотачивались на вопросе противовоздушной обороны. Очевидно, я понимаю взгляд других стран, — подчеркнула она. Поделиться

По словам Мэлони, разрешение на удары ракетами ATACMS по России — это "ответ на беспрецедентную агрессию России накануне саммита G20, в котором Россия участвует".