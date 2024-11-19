Время пришло. Зеленский обратился к Германии после решения Путина

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что после заявлений российского диктатора Владимира Путина об обновлении ядерной стратегии пора и Германии поддержать решение партнеров о дальнобойности для Украины.
Главные тезисы
- Зеленский призвал Германию отреагировать конкретными решениями на новые угрозы Путина.
- Президент Украины активно работает над принятием решений о дальнобойности для ВСУ.
- Италия пока не готова разрешить Украине дальнобойные удары.
Зеленский публично обратился к Шольцу и его команде
С таким заявлением президент Украины выступил во время совместной пресс-конференции с премьером Дании Мэтте Фредериксен.
По словам главы государства, сейчас он и его команда активно работают над тем, чтобы все союзники Киева наконец-то приняли решение о дальнобойности для ВСУ.
Кроме того, украинский лидер подчеркнул, что "очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился".
Италия пока не дает разрешение Украине на дальнобойные удары
Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони.
По словам политика, она понимает решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине удары дальнобойным оружием по территории России.
Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день Рим не планирует менять свою позицию в этом вопросе.
По словам Мэлони, разрешение на удары ракетами ATACMS по России — это "ответ на беспрецедентную агрессию России накануне саммита G20, в котором Россия участвует".
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