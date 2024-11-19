Зеленский назвал главную цель Украины и союзников в 2025 году

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и ее союзники должны сделать все возможное, чтобы в 2025 году закончить захватническую войну, которую Россия более 10 лет ведет против украинского народа.

Европа обещает оставаться с Украиной до победы

С сильным заявлением украинский лидер выступил в Европейском парламенте 19 ноября.

Именно там состоялось внеочередное пленарное заседание по случаю 1000 дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Стоит обратить внимание на то, что во время открытия заседания Европарламента его президентка Роберта Метсола публично пообещала, что парламентарии будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не получит "свободу и настоящий мир, столько, сколько будет нужно".

Любой настоящий мир должен строиться на принципе "ничего об Украине без Украины", — подчеркнула Метсола. Поделиться

Война должна закончиться как можно быстрее

Президент Украины выразил благодарность официальному Брюсселю за постоянную поддержку.

Кроме того, Владимир Зеленский призвал не забывать, что объединенная сила Европы больше российского диктатора Владимира Путина.

По мнению украинского лидера, международное сообщество "может подтолкнуть Россию к справедливому миру".

Никто не может наслаждаться штилем во время шторма. Мы должны сделать все возможное, чтобы закончить эту войну честно и справедливо. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, сообщается, что большинство лидеров политических групп Европарламента, выступавших на заседании, подтвердили свою жесткую поддержку Украины, призвав руководство ЕС предоставить Украине необходимое оружие для победы в войне.