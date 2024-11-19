Рада одобрила бюджет Украины на 2025 год — важные детали

19 ноября парламент Украины поддержал проект государственного бюджета на 2025 год. Об этом сообщил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.
Главные тезисы
- Бюджет Украины на 2025 год предусматривает рекордные расходы на уровне 3,94 трлн. грн.
- Из этой суммы только на оборону потратят 2,23 трлн. грн.
- В следующем году планируется рост ресурсов местных бюджетов на 15%.
Бюджет Украины на 2025 год — что важно знать
Премьер-министр Украины официально подтвердил, что за проект госбюджета проголосовали 257 народных избранников.
Следует обратить внимание на то, что документ предусматривает рекордные расходы на уровне 3,94 трлн грн. Из них расходы на оборону составляют 2,23 трлн. грн.
Указанные средства намерены направить на производство и закупку оружия. Выделят на это 739 млрд грн.
Кроме того, указано, что на программы помощи в социальной сфере предусмотрено около 421 млрд грн.
По словам Дениса Шмыгаля, в следующем году ресурс местных бюджетов вырастет на 15%.
Важные детали госбюджета-2025
Глава Кабинета министров обращает внимание на то, что в следующем году расходы на образование составят почти 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн.
По его словам, в обеих областях будут реализовываться новые проекты модернизации и развития.
Кроме того, сообщается, что в условиях ограниченных ресурсов этот бюджет четко определяет приоритеты.
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