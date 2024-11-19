Рада одобрила бюджет Украины на 2025 год — важные детали

19 ноября парламент Украины поддержал проект государственного бюджета на 2025 год. Об этом сообщил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

Бюджет Украины на 2025 год — что важно знать

Премьер-министр Украины официально подтвердил, что за проект госбюджета проголосовали 257 народных избранников.

Следует обратить внимание на то, что документ предусматривает рекордные расходы на уровне 3,94 трлн грн. Из них расходы на оборону составляют 2,23 трлн. грн.

Указанные средства намерены направить на производство и закупку оружия. Выделят на это 739 млрд грн.

Фото: facebook.com/dshmyhal

Кроме того, указано, что на программы помощи в социальной сфере предусмотрено около 421 млрд грн.

По словам Дениса Шмыгаля, в следующем году ресурс местных бюджетов вырастет на 15%.

Доход — 2,3 трлн грн. Сюда вошли, в частности, 141 млрд. грн. от налогового законопроекта №11416-д. Также ожидается, что в следующем году внешнее финансирование составит 38,4 млрд. рублей. долл., — сказано в сообщении. Поделиться

Важные детали госбюджета-2025

Глава Кабинета министров обращает внимание на то, что в следующем году расходы на образование составят почти 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн.

По его словам, в обеих областях будут реализовываться новые проекты модернизации и развития.

Фото: facebook.com/dshmyhal

На обновление медицинских учреждений, приобретение современного оборудования и создание реабилитационных центров предусмотрено 10,7 млрд. грн. На модернизацию образовательных учреждений и обустройство укрытий дополнительно предусмотрено 17,5 млрд. грн. Продолжаем поддержку регионов и общин. В 2025 году ресурс местных бюджетов вырастет на 15%. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

Кроме того, сообщается, что в условиях ограниченных ресурсов этот бюджет четко определяет приоритеты.