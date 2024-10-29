Совет поддержал продолжение военного положения и мобилизации в Украине

Верховная Рада утвердила указы президента Владимира Зеленского о продлении военного положения и сроке общей мобилизации в Украине. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.
Главные тезисы
- Продлено военное положение и общая мобилизация на 90 дней в Украине до 7 февраля 2025 года.
- Военное положение вводится в случае вооруженной агрессии и допускает ограничения свободы движения и проверку документов и имущества.
- Общая мобилизация позволяет призывать граждан на службу военнообязанных в определенном возрастном диапазоне.
- С 18 мая 2024 года в Украине действует комплексный закон о мобилизации, требующий обновления данных у граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
- Граждане обязаны обновить военно-учетные данные до 16 июля, в противном случае могут быть оштрафованы или получить повестку.
До какого срока в Украине будет продлено военное положение и мобилизация
Как отмечается, военное положение в Украине и общая мобилизация мужчин подходят к концу 10 ноября 2024 года.
То есть они будут действовать, по меньшей мере, до 7 февраля 2025 года. Это будет уже 13-е аналогичное решение на протяжении полномасштабной войны.
Военное состояние и мобилизация в Украине
Военное положение — особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.
Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.
По закону, во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.
Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.
Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.
18 мая 2024 года в Украине вступил в силу комплексный закон о мобилизации. Среди прочего предусматривал обновление военно-учетных данных военнообязанными, призывниками и резервистами в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о номере мобильного телефона, фактическом адресе проживания и электронной почте. Выполнить это требование граждане должны до 16 июля включительно. После чего на нарушителей могут наложить штраф, а также им могут отправить повестку по почте.
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