В Украине частично восстановили бронирование от мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине частично восстановили бронирование от мобилизации

Экономическое бронирование
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Правительство в пятницу, 25 октября, решило восстановить бронь для работников ряда украинских предприятий критической инфраструктуры.

Что известно о возобновлении брони для работников ряда украинских предприятий

Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок, отмечается в публикации Правительственного портала.

В правительстве подчеркивают, что это решение позволит обеспечить стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе и тех, которые работают на повышение обороноспособности страны.

В Украине частично восстановили бронирование от мобилизации
Военные ВСУ

В Кабмине добавили, что до 15 ноября будет проводиться аудит предприятий, которые признали критически важными за последние четыре месяца.

Причина аудита – аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и недопущения злоупотреблений, — объясняют в правительстве.

Что известно об е-бронировании в Действии

В июле этого года на портале "Дія" запустили сервис электронного бронирования от мобилизации военнообязанных работников.

Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.

Чтобы забронировать работников, необходимо подать заявление на портале.

Система автоматически проверит данные работника в реестре «Оберег», его трудоустройство и является ли критически важным предприятие, соответствуют ли данные требованиям, а затем пришлет результат по каждому сотруднику в личный кабинет руководителю.

Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении «Резерв+».

В «Действии» отмечают, что весь процесс займет до часа и устранит человеческий фактор.

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