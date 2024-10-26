Уряд у п'ятницю, 25 жовтня, вирішив поновити бронь для працівників низки українських підприємств критичної інфраструктури.
Головні тези:
- Уряд України поновив бронювання для працівників низки підприємств критичної інфраструктури.
- Поновлення броні має забезпечити стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки та зміцнення обороноздатності України.
- Уряд запровадив нову систему е-бронювання через портал “Дія”, яка дозволяє керівникам критично важливих підприємств забронювати працівників швидко та автоматично.
- Аудит підприємств, визнаних критично важливими, проводиться для запобігання зловживанням та зміцнення обороноздатності держави.
- Процес е-бронювання у системі 'Дія' займає до години, усуває людський фактор і надає можливість оперативно забронювати співробітників.
Що відомо про поновлення броні для працівників низки українських підприємств
Представники уряду підкреслюють, що це рішення дозволить забезпечити стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, серед іншого і тих, які працюють на підвищення обороноздатності країни.
В Кабміні додали, що до 15 листопада проводитиметься аудит підприємств, які визнали критично важливими упродовж останніх чотирьох місяців.
Що відомо про е-бронювання у “Дії”
У липні цього року на порталі “Дія” запустили сервіс електронного бронювання від мобілізації військовозобовʼязаних працівників.
Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал.
Щоб забронювати працівників, потрібно подати заяву на порталі.
Система автоматично перевірить дані працівника в реєстрі «Оберіг», його працевлаштування і чи підприємство є критично важливим, чи відповідають дані вимогам, а потім надішле результат по кожному співробітнику в особистий кабінет керівнику.
Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку «Резерв+».
У «Дії» зазначають, весь процес займе до години й усуне людський фактор.
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