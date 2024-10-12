Российская пропаганда массово распространяет манипуляции насчет мобилизации в Украине

Пропаганда РФ активизировала свои усилия по срыву мобилизации в Украине, сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Главные тезисы
- Пропаганда РФ нацелена на срыв мобилизации в Украине путем распространения манипулятивных новостей и антимобилизационных нарративов.
- Мобилизация в Украине объявлена в ответ на угрозу со стороны России и является необходимой мерой для обеспечения безопасности страны.
- Российские пропагандисты умалчивают о суровых мобилизационных мерах, принимаемых в России, и ведут дезинформацию о событиях в Украине.
Россия массово распространяет манипулятивные новости о мобилизации в Украине
В сети массово распространяются манипуляции вокруг проверок, проводимых работниками ТЦК накануне, в частности, в Киеве.
Фиксируется увеличение количества публикаций в медиа и соцсетях, продвигающих следующие антимобилизационные нарративы:
«мобилизация в Украине социально несправедлива»;
«украинская власть хочет воевать до последнего украинца»;
«У Украины нет будущего».
В то же время, пропагандисты врага умалчивают жесткие мобилизационные мероприятия, которые проходят в самой России.
Общая мобилизация была объявлена в Украине в связи с началом полномасштабного вторжения России как вынужденная мера и единственный способ спасти страну от кремлевских захватчиков. Работники ТЦК действуют в рамках своих полномочий, — отметили в ЦПИ.
В России врут об ударах ВСУ по Курской АЭС
Российские пропагандистские каналы заявили, что ВСУ якобы попытались атаковать Курскую АЭС. По их данным, удар был якобы нанесен французской авиабомбой.
Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко отметил, что россияне вбросили лживую информацию об ударе по Курской АЭС с HIMARS.
Конечно, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далековато. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет.
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