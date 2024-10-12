Російська пропаганда масово поширює маніпуляції стосовно мобілізації в Україні

Пропаганда РФ активізувала свої зусилля зі зриву мобілізації в Україні, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Росія масово поширює маніпулятивні новини про мобілізацію в Україні

У мережі масово поширюються маніпуляції навколо перевірок, які здійснювалися працівниками ТЦК напередодні, зокрема в Києві.

Ворожі медіа подають цю ситуацію як «беззаконня» та намагаються масштабувати цю подію, надати їй більшого значення, ніж це є насправді. Поширити

Маніпулятивні російські новини про мобілізацію в Україні

Фіксується збільшення кількості публікацій у медіа та соцмережах, які просувають такі антимобілізаційні наративи:

«мобілізація в Україні є соціально несправедливою»;

«українська влада хоче воювати до останнього українця»;

«Україна не має майбутнього».

Водночас пропагандисти ворога замовчують жорсткі мобілізаційні заходи, які відбуваються у самій Росії.

Загальна мобілізація була оголошена в Україні у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії як вимушений захід та єдиний спосіб врятувати країну від кремлівських загарбників. Працівники ТЦК діють в рамках своїх повноважень, — зауважили в ЦПД.

У Росії брешуть про удари ЗСУ по Курській АЕС

Російські пропагандистські канали заявили, що ЗСУ нібито спробували атакувати Курську АЕС. За їх даними, удар був буцімто нанесений французькою авіабомбою.

Крім того, росЗМІ заявили, що в бік Курчатова нібито могли спрямувати український дрон "Паляниця". Поширити

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС з HIMARS.