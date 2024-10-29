Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Верховна Рада затвердила укази президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану і строку загальної мобілізації в Україні. Вони будуть діяти щонайменше ще 90 днів.
Головні тези:
- Верховна Рада підтримала рішення президента про продовження дії воєнного стану та мобілізацію в Україні на щонайменше 90 днів.
- Воєнний стан в Україні та загальна мобілізація чоловіків будуть діяти щонайменше до 7 лютого 2025 року.
- Згідно із законом, воєнний стан передбачає обмеження свободи руху громадян, включаючи введення комендантської години та перевірку особистих даних.
- Загальна мобілізація надає право призивати на службу громадян віком від 18 до 60 років без законних підстав для відстрочки чи виключення.
- Україна запровадила комплексний закон про мобілізацію, в якому передбачено оновлення військово-облікових даних військовозобов'язаних.
До якого терміну в Україні буде продовжено воєнний стан та мобілізацію
Як зазначається, воєнний стан в Україні та загальна мобілізація чоловіків добігають кінця 10 листопада 2024 року.
Тобто вони будуть діяти щонайменше до 7 лютого 2025 року. Це буде вже 13-те аналогічне рішення упродовж повномасштабної війни.
Воєнний стан та мобілізація в Україні
Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії.
Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Вводиться комендантська година.
Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.
Загальна мобілізація дає право призивати на службу військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.
На час дії воєнного стану військовозобовʼязаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.
18 травня 2024 року в Україні набув чинності комплексний закон про мобілізацію. Який серед іншого передбачав оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаними, призовниками і резервістами віком від 18 до 60 років. Йдеться про номер мобільного телефону, фактичну адресу проживання та електронну пошту. Виконати цю вимогу громадяни мали б до 16 липня включно. Після чого на порушників можуть накласти штраф, а також їм можуть відправити повістки поштою.
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