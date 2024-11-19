Рада схвалила бюджет України на 2025 рік — важливі деталі

19 листопада парламент України в цілому підтримав проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.
Головні тези:
- Бюджет України на 2025 рік передбачає рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн.
- З цієї суми лише на оборону витратять 2,23 трлн грн.
- Наступного року планується зростання ресурсів місцевих бюджетів на 15%.
Бюджет України на 2025 рік — що важливо знати
Прем'єр-міністр України офіційно підтвердив, що за проєкт держбюджету проголосували 257 народних обранців.
Варто звернути увагу на те, що документ передбачає рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,23 трлн грн.
Вказані кошти мають намір спрямувати на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн.
Окрім того, наголошується, що на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн.
За словами Дениса Шмигаля, наступного року ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.
Важливі деталі держбюджету-2025
Глава Кабінету міністрів звертає увагу на те, що наступного року видатки на освіту сягнуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн.
За його словами, в обох сферах будуть реалізовуватися нові проєкти модернізації та розвитку.
Окрім того, наголошується, що в умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети.
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