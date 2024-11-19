Рада схвалила бюджет України на 2025 рік — важливі деталі
Категорія
Економіка
Дата публікації

Рада схвалила бюджет України на 2025 рік — важливі деталі

Денис Шмигаль
Стефанчук

19 листопада парламент України в цілому підтримав проєкт державного бюджету на 2025 рік. Про це повідомив очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Головні тези:

  • Бюджет України на 2025 рік передбачає рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн.
  • З цієї суми лише на оборону витратять 2,23 трлн грн.
  • Наступного року планується зростання ресурсів місцевих бюджетів на 15%.

Бюджет України на 2025 рік — що важливо знати

Прем'єр-міністр України офіційно підтвердив, що за проєкт держбюджету проголосували 257 народних обранців.

Варто звернути увагу на те, що документ передбачає рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,23 трлн грн.

Вказані кошти мають намір спрямувати на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн.

Фото: facebook.com/dshmyhal

Окрім того, наголошується, що на програми допомоги в соціальній сфері передбачено майже 421 млрд грн.

За словами Дениса Шмигаля, наступного року ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.

Дохід — 2,3 трлн грн. Сюди увійшли, зокрема, 141 млрд грн від податкового законопроєкту №11416-д. Також очікується, що в у наступному році зовнішнє фінансування складе 38,4 млрд. дол, — йдеться в повідомленні.

Важливі деталі держбюджету-2025

Глава Кабінету міністрів звертає увагу на те, що наступного року видатки на освіту сягнуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн.

За його словами, в обох сферах будуть реалізовуватися нові проєкти модернізації та розвитку.

Фото: facebook.com/dshmyhal

На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд грн. На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн.Продовжуємо підтримку регіонів та громад. У 2025 році ресурс місцевих бюджетів зросте на 15%.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Окрім того, наголошується, що в умовах обмежених ресурсів цей бюджет чітко визначає пріоритети.

Оборона, безпека, підтримка людей, розвиток та відновлення країни. Це все те, що робить нас сильнішими та веде до перемоги, — додає глава уряду.

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