Зеленський назвав головну ціль України та союзників у 2025 році

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна та її союзники повинні зробити все можливе, щоб у 2025 році закінчити загарбницьку війну, яку Росія понад 10 років веде проти українського народу.

Європа обіцяє залишатися з Україною до перемоги

З потужною заявою український лідер виступив у Європейському парламенті 19 листопада.

Саме там відбулось позачергове пленарне засідання з нагоди 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні,.

Варто звернути увагу на те, що під час відкриття засідання Європарламенту його президентка Роберта Метсола публічно пообіцяла, що парламентарі підтримуватимуть Україну доти, доки вона не отримає "свободу та справжній мир, стільки, скільки буде потрібно".

Будь-який справжній мир повинен будуватися на принципі "нічого про Україну без України, — підкреслила Метсола. Поширити

Війна повинна закінчитися якомога швидше

Президент України висловив вдячність офіційному Брюсселю за постійну підтримку.

Окрім того, Володимир Зеленський закликав не забувати, що об’єднана сила Європи більша за російського диктатора Володимира Путіна.

На переконання українського лідера, міжнародна спільнота "може підштовхнути Росію до справедливого миру".

Ніхто не може насолоджуватися штилем під час шторму. Ми повинні зробити все можливе, щоб закінчити цю війну чесно і справедливо. 1000 днів війни — це величезний виклик. Ми повинні зробити наступний рік роком миру. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, наголошується, що більшість лідерів політичних груп Європарламенту, що виступали на засіданні, підтвердили свою тверду підтримку України, закликавши керівництво ЄС надати Україні необхідну зброю для перемоги у війні.