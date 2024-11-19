Удары ATACMS по РФ. Что решила Италия

По словам итальянского премьера Джорджии Мэлони, она понимает решение президента США Джо Байдена разрешить Украине удары дальнобойным оружием по территории России. Однако она подчеркнула, что пока Рим менять свою позицию не планирует.

Италия до сих пор не приняла положительное решение относительно Украины

С новым заявлением премьер-министр Италии выступила на полях саммита "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро.

Мелони обратила внимание на то, что разрешение на удары ракетами ATACMS по России — это "ответ на беспрецедентную агрессию России в преддверии саммита G20, в котором Россия участвует".

Италия сделала другой выбор, мы всегда сосредотачивались на вопросе противовоздушной обороны. По-видимому, я понимаю взгляд других стран. Джорджия Мэлони Премьер-министр Италии

По ее словам, "пока в Украине идет война, мы будем стоять рядом с Украиной".

Стоит также отметить, что ранее шеф итальянской дипломатии Антонио Таяни также подтверждал позицию Рима по поводу запрета ударов по России переданным им оружием.

Что важно знать о решениях США, Франции и Британии

Вечером 17 американские журналисты узнали о том, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Силам обороны Украины использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России.

Кроме того, сообщается, что, прежде всего, ВСУ используют это оружие против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области РФ.

Это решение американского лидера де-факто является ответом на вступление КНДР в войну против Украины на стороне РФ.