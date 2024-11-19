Удари ATACMS по РФ. Що вирішила Італія

За словами італійської прем’єрки Джорджії Мелоні, вона розуміє рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні удари далекобійною зброєю по території Росії. Однак вона наголосила, що наразі Рим змінювати свою позицію не планує.

Італія досі не ухвалила позитивне рішення щодо України

З новою.заявою прем’єр-міністерка Італії виступила на полях саміту "Групи двадцяти" в Ріо-де-Жанейро.

Мелоні звернула увагу на те, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по Росії — це "відповідь на безпрецедентну агресію Росії напередодні саміту G20, в якому Росія бере участь".

Італія зробила інший вибір, ми завжди зосереджувалися на питанні протиповітряної оборони. Очевидно, я розумію погляд інших країн. Джорджія Мелоні Прем’єр-міністерка Італії

За її словами, "поки в Україні триває війна, ми будемо стояти поруч з Україною".

Варто також зазначити, що раніше шеф італійської дипломатії Антоніо Таяні також підтверджував позицію Риму щодо заборони ударів по Росії переданим ним зброєю.

Що важливо знати про рішення США, Франції та Британії

Увечері 17 американські журналісти дізналися про те, що чинний президент США Джо Байден вперше дозволив Силам оборони України використати далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб Росії.

Окрім того, наголошується, що насамперед ЗСУ використають цю зброю проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.

Це рішення американського лідера де-факто є відповіддю на вступ КНДР у війну проти України на боці РФ.