В чем главная проблема Украины на фронте — версия США
Категория
Украина
Дата публикации

В чем главная проблема Украины на фронте — версия США

ВСУ
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Источник:  PBS NewsHour

Украина оказалась в сложной ситуации на поле боя, поскольку испытывает серьезные проблемы с проведением мобилизации. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Главные тезисы

  • Предоставление разнообразного оружия не решит все проблемы Украины на фронте.
  • По словам Салливана, ключевым фактором на фронте остается количество войск.
  • Именно поэтому США призывают Киев сосредоточиться на усилении своих позиций в этом вопросе.

Украина не сможет победить только оружием

Джейк Салливан обратил внимание на то, что Силы обороны Украины получили много разного, в том числе и американского оружия, однако армия РФ все равно медленно продвигается вперед.

Он также напомнил, что США передали ВСУ танки, поддержали предоставление истребителей F-16, систем HIMARS и Patriot.

Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что говорит о том, что нет прямой связи между этими системами вооружений и тем, как они действуют на поле боя. Где прослеживается самая прямая связь между украинскими достижениями и вкладами? В мобилизации и человеческих ресурсах.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник президента США по национальной безопасности

США не видят своей вины в обострении ситуации на фронте

По убеждению советника Джо Байдена, если бы ВСУ получили разрешение на получение какой-либо из систем вооружений раньше, то это существенно не повлияло бы на поле боя.

Увидели ли мы заметную разницу на поле боя после того, как предоставили танки Украине? Аналогично, заметили ли мы заметную разницу в использовании истребителей F-16? Мы считаем, что ни одна система вооружений не имеет решающего значения в этой битве, — добавил он.

Джейк Салливан обратил внимание на то, что самым важным фактором все равно остается численность войск.

Именно поэтому команда президента США призывает украинскую власть сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения количества сил, которые она имеет на поле боя.

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