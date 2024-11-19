В чем главная проблема Украины на фронте — версия США

Украина оказалась в сложной ситуации на поле боя, поскольку испытывает серьезные проблемы с проведением мобилизации. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Главные тезисы
- Предоставление разнообразного оружия не решит все проблемы Украины на фронте.
- По словам Салливана, ключевым фактором на фронте остается количество войск.
- Именно поэтому США призывают Киев сосредоточиться на усилении своих позиций в этом вопросе.
Украина не сможет победить только оружием
Джейк Салливан обратил внимание на то, что Силы обороны Украины получили много разного, в том числе и американского оружия, однако армия РФ все равно медленно продвигается вперед.
Он также напомнил, что США передали ВСУ танки, поддержали предоставление истребителей F-16, систем HIMARS и Patriot.
США не видят своей вины в обострении ситуации на фронте
По убеждению советника Джо Байдена, если бы ВСУ получили разрешение на получение какой-либо из систем вооружений раньше, то это существенно не повлияло бы на поле боя.
Джейк Салливан обратил внимание на то, что самым важным фактором все равно остается численность войск.
Именно поэтому команда президента США призывает украинскую власть сделать больше, чтобы укрепить свои позиции с точки зрения количества сил, которые она имеет на поле боя.
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