У Росії масштабно обвалився курс рубля

19 листопада стало відомо, що офіційний курс долара Центрального Банку Росії перевищив 100 рублів. Що важливо розуміти, це сталося вперше з жовтня 2023 року.
Головні тези:
- Падіння російського експорту та обмеження через міжнародні санкції призвели до знецінення рубля.
- Проблеми у транскордонних платежах та падіння цін на нафту також вплинули на курс.
- Російські економісти не змогли передбачити хід подій на валютному ринку.
Рубль продовжує знецінюватися
Російські опозиційні журналісти звернули увагу на те, що Центробанк РФ встановив курс долара на 20 листопада — 100,0348 рублів.
Фактично відбулося падіння російської валюти нижче психологічної позначки.
Окрім того, наголошується, що востаннє курс вище 100 рублів був 10 жовтня 2023 року.
Восени минулого року курс визначався на основі біржових торгів на Московській біржі.
Через санкції США таких торгів на самій Мосбіржі по долару не проводять.
За словами економістів, різке падіння курсу може призвести до подальшого послаблення російської валюти та можливого погіршення ситуації на фондовому ринку.
Що відбувається з курсом рубля
Аналітики звертають увагу на те, що поточна динаміка російської валюти стала наслідком комплексу факторів.
Що важливо розуміти, йдеться про зниження російського експорту не лише у обсягах, а й у грошах.
На цьому тлі не можна також ігнорувати проблеми у транскордонних платежах, які спровокували подорожчання імпортних товарів, що, своєю чергою, викликало додатковий попит на валюту.
Експерти звертають увагу на те, що минулого тижня російські економісти прогнозували падіння рубля до позначки 100 за долар лише до кінця року.
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