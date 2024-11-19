КНДР може відправити до РФ 100 тис військових — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

КНДР може відправити до РФ 100 тис військових — Зеленський

КНДР може відправити до РФ 100 тис військових — Зеленський
Джерело:  Reuters

Чисельність північнокорейських військових, розміщених на території РФ, досягла 11 тисяч осіб і може зрости до 100 тисяч. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Український президент розповів про можливе збільшення чисельності північнокорейських військових у Росії до 100 тисяч осіб.
  • Планується ротація військ та співробітництво між Москвою та Пхеньяном на саміті G-20 у Бразилії.
  • Прогнозується початок масштабного контрнаступу російсько-північнокорейських військ у Курській області.
  • Очікується атака північнокорейських військ на українські позиції на Курщині найближчими днями.

Наскільки зросте чисельність військових КНДР у Росії

Путін уже стягнув до кордонів України 11 тисяч північнокорейських солдатів. Їхня чисельність може зрости до 100 тисяч.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

КНДР може відправити РФ набагато більше солдатів

За словами анонімних джерел, режим Кім Чен Ина має можливість розгорнути до 100 тисяч військовослужбовців для підтримки РФ.

Цілком ймовірно, це станеться, якщо альянс між КНДР та Росією буде міцнішати.

Інсайдери журналістів звертають увагу на те, що такий крок не є неминучим.

Окрім того, наголошується, що військова підтримка такого масштабу, якщо вона відбудеться буде надаватися групами з ротацією військ у часі, а не в рамках єдиного розгортання.

Проблема поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном буде детально обговорюватися кількома союзниками на саміті G-20 у Бразилії цього тижня, зокрема під час зустрічі канцлера ФРН Олафа Шольца з главою Китая Сі Цзіньпіном.

Анонімні джерела стверджують, німецький лідер планує посилювати тиск на китайського очільника, аби той спробував зупинити Путіна.

Як вдалося дізнатися журналістам, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ планує розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

Станом на сьогодні армія РФ активно атакує українські позиції на Курщині ракетними ударами і артилерійським вогнем. Попри це, масштабний наступ окупантів досі не розпочався.

Українські офіційні особи розповіли, що очікують такої атаки за участю північнокорейських військ найближчими днями.

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