Численность северокорейских военных, размещённых на территории РФ, достигла 11 тысяч человек и может вырасти до 100 тысяч. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Насколько возрастет численность военных КНДР в России

Путин уже стащил к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Их численность может возрасти до 100 тысяч. Владимир Зеленский Президент Украины

КНДР может отправить РФ гораздо больше солдат

По словам анонимных источников, режим Ким Чен Ина может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки РФ.

По всей вероятности, это произойдет, если альянс между КНДР и Россией будет крепнуть.

Инсайдеры журналистов обращают внимание на то, что такой шаг неизбежен.

Кроме того, отмечается, что военная поддержка такого масштаба, если она состоится, будет предоставляться группами с ротацией войск во времени, а не в рамках единого развертывания.

Проблема углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном будет подробно обсуждаться несколькими союзниками на саммите G-20 в Бразилии на этой неделе, в частности, во время встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с главой Китая Си Цзиньпином.

Анонимные источники утверждают, что немецкий лидер планирует усиливать давление на китайского руководителя, чтобы тот попытался остановить Путина.

Как удалось узнать журналистам, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск планирует начать масштабное контрнаступление в Курской области.

На сегодняшний день армия РФ активно атакует украинские позиции на Курщине ракетными ударами и артиллерийским огнем. Несмотря на это, масштабное наступление окупантов до сих пор не началось.