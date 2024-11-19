КНДР может отправить в РФ 100 тыс военных — Зеленский

Численность северокорейских военных, размещённых на территории РФ, достигла 11 тысяч человек и может вырасти до 100 тысяч. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Численность северокорейских военных в России достигла 11 тысяч человек и может увеличиться до 100 тысяч, заявил президент Украины.
- Планируется начало масштабного контрнаступления русско-северокорейских войск в Курской области.
- Ожидается атака северокорейских войск на украинские позиции в ближайшие дни, несмотря на активные ракетные удары и артиллерийский огонь со стороны РФ.
- Поддержка КНДР РФ масштабом до 100 тысяч военнослужащих может быть результатом усиления альянса между двумя странами, группы с ротацией во времени.
- Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном обсуждается на саммите G-20 в Бразилии; Олаф Шольц планирует усилить давление на Си Цзиньпина для остановки действий Путина.
Насколько возрастет численность военных КНДР в России
КНДР может отправить РФ гораздо больше солдат
По словам анонимных источников, режим Ким Чен Ина может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки РФ.
По всей вероятности, это произойдет, если альянс между КНДР и Россией будет крепнуть.
Инсайдеры журналистов обращают внимание на то, что такой шаг неизбежен.
Кроме того, отмечается, что военная поддержка такого масштаба, если она состоится, будет предоставляться группами с ротацией войск во времени, а не в рамках единого развертывания.
Проблема углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном будет подробно обсуждаться несколькими союзниками на саммите G-20 в Бразилии на этой неделе, в частности, во время встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с главой Китая Си Цзиньпином.
Анонимные источники утверждают, что немецкий лидер планирует усиливать давление на китайского руководителя, чтобы тот попытался остановить Путина.
Как удалось узнать журналистам, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск планирует начать масштабное контрнаступление в Курской области.
На сегодняшний день армия РФ активно атакует украинские позиции на Курщине ракетными ударами и артиллерийским огнем. Несмотря на это, масштабное наступление окупантов до сих пор не началось.
Украинские официальные лица рассказали, что ожидают такой атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни.
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