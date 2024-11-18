Байден разрешил Украине дальнобойные удары только по Курщине — там войска КНДР

Президент США Джо Байден снял ограничения по применению Украиной ракет дальнего радиуса действия исключительно на территории Курской области РФ. Решение было принято около трех дней назад.
Главные тезисы
- Решение разрешить Украине дальнобойные удары только по Курской области связано со сдерживанием Северной Кореи от поддержки России в войне против Украины.
- Эксперты считают, что разрешение на использование дальнобойного вооружения должно охватывать всю территорию России, чтобы усилить позицию Украины во время переговоров и заставить Москву пойти на компромисс.
- Решение президента США является ответом на вмешательство КНДР в войну на стороне РФ, что открывает новые возможности для украинских сил обороны.
- Франция и Великобритания также разрешили Украине использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории России, что свидетельствует о поддержке союзников в украинской ситуации.
- План усиления Украины, в том числе дальнобойность для сил обороны, является стратегическим шагом для достижения победы в конфликте с Россией.
Почему Украине разрешили бить дальнобойными ракетами только по Курщине
Как отмечает источник, этот шаг направлен на сдерживание Северной Кореи от дальнейшей отправки военных в Россию для участия в войне против Украины.
Джон Харди, заместитель директора российской программы Фонда "На защиту демократии" (FDD), убежден, что разрешение на использование дальнобойного вооружения не должно ограничиваться только Курской областью.
Он считает, что поражение критически важных целей на всей территории России может укрепить позицию Киева во время возможных переговоров. По его словам, это также способно заставить Москву пойти на компромисс, в частности, на прекращение атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Что известно о решениях Байдена, Макрона и Стармера
Вечером 17 ноября издание The New York Times заявило о том, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Силам обороны Украины использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов в глубь России.
По словам инсайдеров, в первую очередь ВСУ используют это оружие против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области РФ.
Что важно понимать, что решение Байдена фактически является реакцией на вступление КНДР в войну против Украины на стороне РФ.
Впоследствии издание Le Figaro сообщило о том, что Франция и Британия вслед за Штататами позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ужесточение Украины
Президент обратил внимание на то, что План усиления Украины — это План победы, который он недавно представил партнерам.
Что важно понимать, одним из ключевых его пунктов является дальнобойность для сил обороны.
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