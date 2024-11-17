Франция и Британия разрешили Украине бить своими ракетами вглубь РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Франция и Британия разрешили Украине бить своими ракетами вглубь РФ

Франция и Британия также приняли положительное решение
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Источник:  Le Figaro

Как удалось узнать изданию Le Figaro, официальные Париж и Лондон вслед за США позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.

Главные тезисы

  • Франция и Великобритания приняли долгожданные решения после того, как это сделали США.
  • Украинцы могут использовать ракеты против войск в Курской области и других целей на территории России.

Франция и Британия также приняли положительное решение

Французы и британцы позволили Украине наносить удары вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow, сказано в сообщении французских журналистов.

Следует отметить, что пока редакция издания не раскрывает никаких других деталей, а также источников информации.

В целом материал посвящен разрешению президента США Джо Байдена украинским войскам наносить удары вглубь территории РФ с помощью американских ракет ATACMS.

Это решение означает серьезное изменение в проведении операций украинских сил, у которых есть больше американских ракет, чем франко-британских, пишет Le Figaro.

Что известно о решении Байдена касательно Украины

Вечером 17 ноября издание The New York Times заявило о том, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Силам обороны Украины использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов в глубь России.

По словам инсайдеров, в первую очередь ВСУ используют это оружие против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области РФ.

Кроме того, указано, что решение Байдена является реакцией на вступление КНДР в войну против Украины на стороне РФ.

Белый дом не питает надежду на то, что это изменит ход войны, однако хочет дать понять Северной Корее, что ее солдаты будут массово гибнуть на фронте.

По словам американских чиновников, хотя украинцы, скорее всего, сначала применят ракеты против российских и северокорейских войск в Курской области, Байден может разрешить им использовать это оружие в других местах на территории РФ.

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