Франция и Британия разрешили Украине бить своими ракетами вглубь РФ

Как удалось узнать изданию Le Figaro, официальные Париж и Лондон вслед за США позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.

Франция и Британия также приняли положительное решение

Французы и британцы позволили Украине наносить удары вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow, сказано в сообщении французских журналистов. Поделиться

Следует отметить, что пока редакция издания не раскрывает никаких других деталей, а также источников информации.

В целом материал посвящен разрешению президента США Джо Байдена украинским войскам наносить удары вглубь территории РФ с помощью американских ракет ATACMS.

Это решение означает серьезное изменение в проведении операций украинских сил, у которых есть больше американских ракет, чем франко-британских, пишет Le Figaro. Поделиться

Что известно о решении Байдена касательно Украины

Вечером 17 ноября издание The New York Times заявило о том, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Силам обороны Украины использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов в глубь России.

По словам инсайдеров, в первую очередь ВСУ используют это оружие против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области РФ.

Кроме того, указано, что решение Байдена является реакцией на вступление КНДР в войну против Украины на стороне РФ.

Белый дом не питает надежду на то, что это изменит ход войны, однако хочет дать понять Северной Корее, что ее солдаты будут массово гибнуть на фронте.