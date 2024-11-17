Франція і Британія дозволили Україні бити своїми ракетами вглиб РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Франція і Британія дозволили Україні бити своїми ракетами вглиб РФ

Storm Shadow
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Джерело:  Le Figaro

Як вдалося дізнатися виданню Le Figaro, офіційні Париж та Лондон слідом за США дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP і Storm Shadow для ударів по території Росії.

Головні тези:

  • Франція та Британія ухвалили довгоочікувані рішення після того, як це зробили США.
  • Українці можуть застосувати ракети проти військ у Курській області та інших цілей на території Росії.

Франція і Британія також ухвалили позитивне рішення щодо України

Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow, — йдеться в повідомленні французьких журналістів.

Варто зазначити, що поки редакція видання не розкриває жодних інших деталей, а також джерел інформації.

Загалом матеріал присвячено дозволу президента США Джо Байдена українським військам завдавати ударів углиб території РФ за допомогою американських ракет ATACMS.

Це рішення означає серйозну зміну в проведенні операцій українських сил, які, як кажуть, мають більше американських ракет, ніж франко-британських, — пише Le Figaro.

Що відомо про рішення Байдена щодо України

Увечері 17 листопада видання The New York Times заявило про те, що чинний президент США Джо Байден вперше дозволив Силам оборони України використати далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб Росії.

За словами інсайдерів, насамперед ЗСУ використають цю зброю проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.

Окрім того, наголошується, що рішення Байдена фактично є реакцією на вступ КНДР у війну проти України на боці РФ.

Білий дім не плекає надію на те, що це змінить хід війни, однак хоче дати зрозуміти Північній Кореї, що її солдати будуть масово гинути на фронті.

За словами американських посадовців, хоча українці, швидше за все, спочатку застосують ракети проти російських і північнокорейських військ у Курській області, Байден може дозволити їм використовувати цю зброю в інших місцях на території РФ.

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