"Ракеты сами за себя скажут". Зеленский о решениях США, Франции и Британии

Ночью 17 ноября глава государства Владимир Зеленский впервые прокомментировал разрешения Украине со стороны Штатов, Франции и Великобритании касательно нанесения ударов их ракетами вглубь России.

Зеленский подтвердил усиление Украины

Президент обратил внимание на то, что План усиления Украины — это План победы, который он недавно представил партнерам.

Что важно понимать, одним из ключевых его пунктов является дальнобойность для Сил обороны.

Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно. Слава Украине! Владимир Зеленский Президент Украины

Стоит отметить, что пока украинский лидер не раскрыл никаких деталей новых решений союзников.

Что известно о решениях Байдена, Макрона и Стармера

Вечером 17 ноября издание The New York Times заявило о том, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Силам обороны Украины использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов в глубь России.

По словам инсайдеров, в первую очередь ВСУ используют это оружие против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области РФ.

Что важно понимать, решение Байдена фактически является реакцией на вступление КНДР в войну против Украины на стороне РФ.

Впоследствии издание Le Figaro сообщило о том, что Франция и Британия вслед за Штататами позволили Украине использовать свои дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по территории России.

Силы обороны Украины смогут применить ракеты против вражеских войск в Курской области и других целей на территории России.