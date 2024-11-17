"Ракети самі за себе скажуть". Зеленський про рішення США, Франції та Британії

Уночі 17 листопада глава держави Володимир Зеленський вперше прокоментував дозволи Україні з боку Штатів, Франції та Великої Британії щодо завдання ударів їхніми ракетами вглиб Росії.

Зеленський підтвердив посилення України

Президент звернув увагу на те, що План посилення України — це План перемоги, який він нещодавно представив партнерам.

Що важливо розуміти, одним із ключових його пунктів є далекобійність для Сил оборони.

Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково. Слава Україні! Володимир Зеленський Президент України

Варто зазначити, що поки український лідер не розкрив жодних деталей щодо нових рішень союзників.

Що відомо про рішення Байдена, Макрона та Стармера

Увечері 17 листопада видання The New York Times заявило про те, що чинний президент США Джо Байден вперше дозволив Силам оборони України використати далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб Росії.

За словами інсайдерів, насамперед ЗСУ використають цю зброю проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.

Що важливо розуміти, рішення Байдена фактично є реакцією на вступ КНДР у війну проти України на боці РФ.

Згодом видання Le Figaro повідомило про те, Франція та Британія слідом за Штатати дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP і Storm Shadow для ударів по території Росії.

Сили оборони України зможуть застосувати ракети проти ворожих військ у Курській області та інших цілей на території Росії.