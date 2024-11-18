Байден дозволив Україні далекобійні удари лише по Курщині — там війська КНДР

Президент США Джо Байден зняв обмеження на застосування Україною ракет дальнього радіуса дії виключно на території Курської області РФ. Рішення було прийнято близько трьох днів тому.

Чому Україні дозволили бити далекобійними ракетами лише по Курщині

Як зазначає джерело видання, цей крок спрямований на стримування Північної Кореї від подальшої відправки військових до Росії для участі у війні проти України.

Американські чиновники сподіваються, що удари по північнокорейських військах у Курській області змінять рішення Пхеньяна щодо їх відправки. Це також може завадити успішній реалізації російського наступу в цьому регіоні, — додає видання. Поширити

Джон Харді, заступник директора російської програми Фундації "На захист демократії" (FDD), переконаний, що дозвіл на використання далекобійного озброєння не повинен обмежуватись лише Курською областю.

Він вважає, що ураження критично важливих цілей по всій території Росії може зміцнити позицію Києва під час можливих переговорів. За його словами, це також здатне змусити Москву піти на компроміс, зокрема на припинення атак на об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Що відомо про рішення Байдена, Макрона та Стармера

Увечері 17 листопада видання The New York Times заявило про те, що чинний президент США Джо Байден вперше дозволив Силам оборони України використати далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб Росії.

За словами інсайдерів, насамперед ЗСУ використають цю зброю проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області РФ.

Що важливо розуміти, рішення Байдена фактично є реакцією на вступ КНДР у війну проти України на боці РФ.

Згодом видання Le Figaro повідомило про те, Франція та Британія слідом за Штатати дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP і Storm Shadow для ударів по території Росії.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив посилення України

Президент звернув увагу на те, що План посилення України — це План перемоги, який він нещодавно представив партнерам.

Що важливо розуміти, одним із ключових його пунктів є далекобійність для Сил оборони.