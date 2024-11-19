В России масштабно обрушился курс рубля

19 ноября стало известно, что официальный курс доллара Центрального Банка России превысил 100 рублей. Что важно понимать, это произошло впервые с октября 2023 года.

Рубль продолжает обесцениваться

Российские оппозиционные журналисты обратили внимание на то, что Центробанк РФ установил курс доллара на 20 ноября — 100,0348 рублей.

Фактически произошло падение российской валюты ниже психологической отметки.

Кроме того, сообщается, что последний раз курс выше 100 рублей был 10 октября 2023 года.

Осенью прошлого года курс определялся на основе биржевых торгов на Московской бирже.

Из-за санкций США таких торгов на самой Мосбирже по доллару не проводят.

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По словам экономистов, резкое падение курса может привести к дальнейшему ослаблению российской валюты и возможному ухудшению ситуации на фондовом рынке.

Что происходит с курсом рубля

Аналитики обращают внимание на то, что текущая динамика российской валюты явилась следствием комплекса факторов.

Что важно понимать, речь идет о снижении российского экспорта не только в объемах, но и в денежном выражении.

Ограничения, наложенные международными санкциями, а также падение цен на нефть марки Urals, которые в середине октября опустились ниже 70 долларов за баррель, тогда как летом они колебались в районе 75-80 долларов, значительно сокращают предложение валюты, сказано в сообщении. Поделиться

На этом фоне нельзя также игнорировать проблемы в трансграничных платежах, которые спровоцировали подорожание импортных товаров, что в свою очередь вызвало дополнительный спрос на валюту.