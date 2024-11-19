В России масштабно обрушился курс рубля
Категория
Экономика
Дата публикации

В России масштабно обрушился курс рубля

рубль
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

19 ноября стало известно, что официальный курс доллара Центрального Банка России превысил 100 рублей. Что важно понимать, это произошло впервые с октября 2023 года.

Главные тезисы

  • Падение российского экспорта и ограничение из-за международных санкций привели к обесцениванию рубля.
  • Проблемы трансграничных платежей и падение цен на нефть также повлияли на курс.
  • Российские экономисты не смогли спрогнозировать ход событий на валютном рынке.

Рубль продолжает обесцениваться

Российские оппозиционные журналисты обратили внимание на то, что Центробанк РФ установил курс доллара на 20 ноября — 100,0348 рублей.

Фактически произошло падение российской валюты ниже психологической отметки.

Кроме того, сообщается, что последний раз курс выше 100 рублей был 10 октября 2023 года.

Осенью прошлого года курс определялся на основе биржевых торгов на Московской бирже.

Из-за санкций США таких торгов на самой Мосбирже по доллару не проводят.

Фото: скриншот

По словам экономистов, резкое падение курса может привести к дальнейшему ослаблению российской валюты и возможному ухудшению ситуации на фондовом рынке.

Что происходит с курсом рубля

Аналитики обращают внимание на то, что текущая динамика российской валюты явилась следствием комплекса факторов.

Что важно понимать, речь идет о снижении российского экспорта не только в объемах, но и в денежном выражении.

Ограничения, наложенные международными санкциями, а также падение цен на нефть марки Urals, которые в середине октября опустились ниже 70 долларов за баррель, тогда как летом они колебались в районе 75-80 долларов, значительно сокращают предложение валюты, сказано в сообщении.

На этом фоне нельзя также игнорировать проблемы в трансграничных платежах, которые спровоцировали подорожание импортных товаров, что в свою очередь вызвало дополнительный спрос на валюту.

Эксперты обращают внимание на то, что на прошлой неделе российские экономисты прогнозировали падение рубля до отметки 100 за доллар только до конца года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
КНДР может отправить в РФ 100 тыс военных — Зеленский
КНДР может отправить в РФ 100 тыс военных — Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Рада одобрила бюджет Украины на 2025 год — важные детали
Денис Шмыгаль
Стефанчук
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин обновил ядерную доктрину РФ — появилась первая реакция США
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?