Ердоган злякався неочікуваного рішення Байдена щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Ердоган злякався неочікуваного рішення Байдена щодо України

Ердоган
Джерело:  Sky News

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган почав панікувати після того, як президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети ATACMS по території Росії.

Головні тези:

  • Ердоган дав зрозуміти, що не підтримує рішення Штатів, Франції та Британії.
  • Політик боїться наслідків нової хвилі ескалації на фронті.
  • Дізнайтеся, що про це кажуть у Білому домі.

Ердоган не підтримує рішення Байдена, Макрона і Стармера

З заявою з цього приводу президент Туреччини виступив на пресконференції за підсумками саміту "Групи двадцяти" у бразильському Ріо-де-Жанейро.

Журналісти поцікавилися у політика, чи підтримує він дозвіл з боку США щодо ударів по Росії.

Фото: facebook.com/RTErdogan

Окрім того, Ердогана попросили спрогнозувати, чи може це спровокувати пряму конфронтації з Москвою, зокрема ядерну війну.

Відповідаючи на запитання ЗМІ, турецький лідер заявив, що війна із застосуванням ядерної зброї не може призвести до чогось позитивного.

Нещодавно використані Україною ракети також свідчать про потенційні або можливі наслідки. Це не є позитивним розвитком подій.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган

Що кажуть у США

17 листопада ЗМІ повідомили про те, що очільник Білого дому Джо Байден вперше дозволив Силам оборони України використати далекобійні ракети ATACMS для ударів вглиб Росії.

Цього ж дня видання Le Figaro заявило, що Париж та Лондон слідом за Штатами дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети SCALP і Storm Shadow для ударів по території Росії.

Що цікаво, у Білому домі досі не хочуть офіційно підтверджувати дозвіл Україні.

Попри це, там не заперечують, що дійсно готували потужну відповідь на залучення військ КНДР до війни.

Якщо є обставини, які розвиваються і змінюються, ви знаєте, ми будемо розвиватися і змінюватися, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію і свій суверенітет, — заявив один з радників Байдена.

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