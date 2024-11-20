Байден ухвалив ще одне важливе рішення щодо України

Як вдалося дізнатися американським журналістам, чинний президент США Джо Байден підтримав надання Україні протипіхотних мін.
Головні тези:
- Міни є нестійкими, тому не надто небезпечні для цивільного населення, однак загроза все одно зберігається.
- Застосування протипіхотних мін на сході України сприятиме більш ефективній обороні та боротьбі з атаками армії РФ.
- Рішення США щодо мін може змінити ситуацію на фронті.
Байден активно посилює допомогу для України
Що важливо розуміти, це рішення стало наступним після нещодавнього дозволу президента США використовувати американську далекобійну зброю для ударів углиб Росії.
За словами одного з інсайдерів, цей тип протипіхотних мін є "нестійким". Насамперед йдеться про те, що вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.
Окрім того, наголошується, що влада України вже взяла на себе зобов'язання не встановлювати міни у густонаселених районах.
Однак, як зазначають експерти, навіть нестійкі міни становлять загрозу безпеці.
Це рішення не було простим для Байдена та його команди — вони доволі довго дискутували з цього приводу.
Яку роль протипіхотні міни можуть відіграти на фронті
Один з інсайдерів звернув увагу на те, що армія РФ активно атакує українські позиції на сході хвилями військ, ігноруючи власні масштабні втрати.
Що важливо розуміти, застосування вказаних мін буде обмежене українською територією, з очікуваним фокусом на сході.
Як відомо, Росія також їх активно використовує на полі бою.
За словами деяких правозахисників, рішення США надати протипіхотні міни Україні, яка підписала Договір про заборону протипіхотних мін, є "чорною міткою" проти Вашингтона.
Попри це, влада України вітає зміну політики Джо Байдена в останні місяці його президенства.
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