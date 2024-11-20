Байден ухвалив ще одне важливе рішення щодо України

Байден активно посилює допомогу для України

Що важливо розуміти, це рішення стало наступним після нещодавнього дозволу президента США використовувати американську далекобійну зброю для ударів углиб Росії.

За словами одного з інсайдерів, цей тип протипіхотних мін є "нестійким". Насамперед йдеться про те, що вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що робить їх неактивними, зменшуючи небезпеку для цивільного населення.

Окрім того, наголошується, що влада України вже взяла на себе зобов'язання не встановлювати міни у густонаселених районах.

Однак, як зазначають експерти, навіть нестійкі міни становлять загрозу безпеці.

Це рішення не було простим для Байдена та його команди — вони доволі довго дискутували з цього приводу.

Яку роль протипіхотні міни можуть відіграти на фронті

Один з інсайдерів звернув увагу на те, що армія РФ активно атакує українські позиції на сході хвилями військ, ігноруючи власні масштабні втрати.

Тож українці, очевидно, несуть втрати, і все більше міст і селищ ризикують впасти. Такі міни були створені спеціально для боротьби саме з цим. Коли міни будуть використовуватися разом з іншими боєприпасами, які ми вже надаємо Україні, вони сприятимуть більш ефективній обороні, — заявило анонімне джерело. Поширити

Що важливо розуміти, застосування вказаних мін буде обмежене українською територією, з очікуваним фокусом на сході.

Як відомо, Росія також їх активно використовує на полі бою.

За словами деяких правозахисників, рішення США надати протипіхотні міни Україні, яка підписала Договір про заборону протипіхотних мін, є "чорною міткою" проти Вашингтона.