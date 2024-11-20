США предоставят Украине еще больше HIMARS и Javelin

Министерство обороны Штатов готовит новый пакет помощи Украине на сумму не менее 275 миллионов долларов. В него войдут артиллерийские ракетные системы HIMARS и противотанковые боеприпасы Javelin.

Новый пакет помощи США для Украины

Согласно данным журналистов, команда действующего президента США Джо Байдена спешит сделать все возможное, чтобы помочь Украине изменить ситуацию на фронте, пока Дональд Трамп не вернулся в Белый дом.

Принятие ряда положительных решений со стороны официального Вашингтона происходит на фоне роста беспокойства касательно эскалации войны.

Инсайдеры издания рассказывают, что оружие в новом пакете помощи Украине включает в себя средства противовоздушной обороны, в том числе артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы Javelin и другое оборудование и запасные части.

Кроме того, сообщается, что помощь будет предоставлена в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA).

Это позволяет Минобороны США быстро изъять из своих складов запасы, чтобы ускорить их поставки ВСУ.

В чем заключается сложность предоставления новой помощи Украине

Журналисты обращают внимание на то, что Белый дом должен срочно выделить 7,1 миллиарда долларов на вооружение со складов Пентагона, чтобы успеть потратить эти средства до того, как Трамп официально станет президентом.

Минобороны США делает все возможное, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно.

Также недавно стало известно, что Госдеп санкционировал продажу Украине неназванного оборудования и услуг на сумму 100 миллионов долларов.

В частности, речь идет о ремонте транспортных средств, технической помощи, обучении и "других связанных с этим элементах логистики и программной поддержки". В отличие от помощи в рамках PDA правительство Украины заплатит за это.