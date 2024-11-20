США нададуть Україні ще більше HIMARS та Javelin

Міністерство оборони Штатів готує новий пакет допомоги Україні на суму щонайменше 275 мільйонів доларів. У нього ввійдуть артилерійські ракетні системи HIMARS і протитанкові боєприпаси Javelin.

Новий пакет допомоги США для України

Згідно з даними журналістів, команда чинного президента США Джо Байдена поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Україні змінити ситуацію на фронті, поки Дональд Трамп не повернувся у Білий дім.

Ухвалення низки позитивних рішень з боку офіційного Вашингтона відбувається на тлі зростання занепокоєння щодо ескалації війни.

Інсайдери видання розповідають, що зброя в новому пакеті допомоги Україні включає засоби протиповітряної оборони, в тому числі артилерійські ракетні системи HIMARS, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання і запасні частини.

Окрім того, наголошується, що допомога буде надана в рамках президентські повноваження зі скорочення озброєнь (PDA).

Це дає можливість Міноборони США швидко вилучати зі своїх складів запаси, щоб прискорити їхнє постачання ЗСУ.

У чому полягає складність надання нової допомоги Україні

Журналісти звертають увагу на те, що Білий дім повинен терміново виділити 7,1 мільярда доларів на озброєння зі складів Пентагону, щоб встигнути витратити ці кошти до того, як Трамп офіційно стане президентом.

Наразі Міноборони США робить все можливе, щоб надати Україні те, що їй потрібно.

Також нещодавно стало відомо, що Держдеп санкціонував продаж Україні неназваного оборонного обладнання та послуг на суму 100 мільйонів доларів.

Зокрема йдеться про ремонт транспортних засобів, технічну допомогу, навчання та "інші пов'язані з цим елементи логістики та програмної підтримки". На відміну від допомоги в рамках PDA, уряд України заплатить за це.