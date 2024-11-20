У Пентагоні відреагували на оновлену ядерну доктрину Путіна

У Міноборони США не здивовані оновленням ядерної доктрини Росії. Проте наразі немає ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю в Україні.
Головні тези:
- У Міноборони США не здивовані оновленням ядерної доктрини Росії.
- Поки немає ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї в Україні.
- Оновлення ядерної доктрини Росії визначає умови використання ядерної зброї, включно з запуском балістичних ракет.
- Рішення про застосування ядерної зброї належить виключно Путіну з метою ядерного стримування.
РФ не готується застосувати ядерну зброю в Україні
Про це на брифінгу повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Заступниця прессекретаря Пентагону додала, що це "та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми спостерігали відверто протягом останніх двох років".
Оновлення ядерної доктрини Росії — що наразі відомо
У документі йдеться про те, що так звана "агресія" проти Росії або її союзників з боку неядерної держави, за підтримки ядерної країни, буде розцінена як спільний напад.
Окрім того, наголошується, що Москва може застосувати ядерну зброю у разі критичної загрози її суверенітету або територіальній цілісності, а також території Білорусі.
Ба більше, вказано, що готовність та рішучість країни-агресорки застосувати ядерну зброю повинні слугувати засобом ядерного стримування.
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