У Пентагоні відреагували на оновлену ядерну доктрину Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації

У Пентагоні відреагували на оновлену ядерну доктрину Путіна

Міноборони США
У Пентагоні відреагували на оновлену ядерну доктрину Путіна

У Міноборони США не здивовані оновленням ядерної доктрини Росії. Проте наразі немає ознак, що РФ готується застосувати ядерну зброю в Україні.

Головні тези:

  • У Міноборони США не здивовані оновленням ядерної доктрини Росії.
  • Поки немає ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї в Україні.
  • Оновлення ядерної доктрини Росії визначає умови використання ядерної зброї, включно з запуском балістичних ракет.
  • Рішення про застосування ядерної зброї належить виключно Путіну з метою ядерного стримування.

РФ не готується застосувати ядерну зброю в Україні

Про це на брифінгу повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Ми не здивовані оновленням Росією своєї ядерної доктрини. Це те, про що вони сигналізували, що мають намір оновити протягом останніх кількох тижнів, — зазначила Сабріна Сінгх.

Заступниця прессекретаря Пентагону додала, що це "та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми спостерігали відверто протягом останніх двох років".

Отже, це те, за чим ми продовжуватимемо спостерігати, але ми не маємо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні. І ми не бачимо жодних змін, які потрібно внести в нашу власну ядерну позицію, — підсумувала Сінгх.

Оновлення ядерної доктрини Росії — що наразі відомо

У документі йдеться про те, що так звана "агресія" проти Росії або її союзників з боку неядерної держави, за підтримки ядерної країни, буде розцінена як спільний напад.

Окрім того, наголошується, що Москва може застосувати ядерну зброю у разі критичної загрози її суверенітету або територіальній цілісності, а також території Білорусі.

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Однією з умов використання ядерної зброї також вказується запуск балістичних ракет по російській території. Рішення про застосування ядерної зброї, згідно з доктриною, ухвалює виключно Путін.

Ба більше, вказано, що готовність та рішучість країни-агресорки застосувати ядерну зброю повинні слугувати засобом ядерного стримування.

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