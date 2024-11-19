Путін оновив ядерну доктрину РФ після дозволу Україні бити ATACMS

Російський диктатор Володимир Путін 19 листопада підписав указ, яким затвердив оновлену ядерну доктрину країни. Серед оновлених умов застосування ядерної зброї зазначено запуск балістичних ракет по території Росії.
Головні тези:
- Указ про оновлену ядерну доктрину РФ передбачає застосування ядерної зброї у випадках критичної загрози суверенітету або територіальної цілісності Росії.
- Згідно з документом, Росія буде розцінювати “агресію” проти себе або її союзників як спільний напад, що може призвести до застосування ядерної зброї.
- Міністерство закордонних справ Росії погрожує відповіддю на дозвіл Україні бити ATACMS по російській території, розцінюючи це як пряму участь США у конфлікті.
Що передбачає оновлена ядерна доктрина Росії
У документі зазначається, що так звана "агресія" проти Росії або її союзників з боку неядерної держави, за підтримки ядерної країни, буде розцінена як спільний напад.
Також вказано, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі критичної загрози її суверенітету або територіальній цілісності, а також території Білорусі.
Однією з умов використання ядерної зброї також вказується запуск балістичних ракет по російській території. Рішення про застосування ядерної зброї, згідно з доктриною, ухвалює виключно лідер Кремля.
Росія погрожує США через надання дозволу Україні бити ATACMS по території РФ
У Міністерстві закордонних справ Росії цинічно заявили, що удари України по російській території далекобійними ракетами ATACMS будуть розцінені як пряма участь США у російсько-українській війні.
Зокрема Захарова заявила, що використання Києвом далекобійних ракет для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії, а також радикальну зміну суті та природи конфлікту".
Відповідь Росії буде в такому разі адекватною і відчутною, — хвалькувато сказала речниця російського міністерства.
Варто зазначити, раніше українські війська вже застосовували ракети ATACMS по тимчасово окупованих Росією територіях, які РФ вважає своїми і навіть внесла їх у свою конституцію.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-