Путін оновив ядерну доктрину РФ після дозволу Україні бити ATACMS

Що передбачає оновлена ядерна доктрина Росії

У документі зазначається, що так звана "агресія" проти Росії або її союзників з боку неядерної держави, за підтримки ядерної країни, буде розцінена як спільний напад.

Також вказано, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі критичної загрози її суверенітету або територіальній цілісності, а також території Білорусі.

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Однією з умов використання ядерної зброї також вказується запуск балістичних ракет по російській території. Рішення про застосування ядерної зброї, згідно з доктриною, ухвалює виключно лідер Кремля.

У тексті документа підкреслюється, що готовність та рішучість Росії застосувати ядерну зброю повинні слугувати засобом ядерного стримування. Поширити

Росія погрожує США через надання дозволу Україні бити ATACMS по території РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії цинічно заявили, що удари України по російській території далекобійними ракетами ATACMS будуть розцінені як пряма участь США у російсько-українській війні.

Зокрема Захарова заявила, що використання Києвом далекобійних ракет для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії, а також радикальну зміну суті та природи конфлікту".

Відповідь Росії буде в такому разі адекватною і відчутною, — хвалькувато сказала речниця російського міністерства.

Варто зазначити, раніше українські війська вже застосовували ракети ATACMS по тимчасово окупованих Росією територіях, які РФ вважає своїми і навіть внесла їх у свою конституцію.