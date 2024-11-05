Як війна РФ проти України випадково може стати ядерною — пояснення фахівців

Згідно з даними експертів видання Foreign Affairs, близько 30% ядерного арсеналу Росії перебувають у зоні досяжності українських дронів та ракет. Що важливо розуміти, йдеться про приблизно 5580 боєголовок.

Кремль не поспішає захистити РФ від можливого ядерного вибуху

Згідно з даними експертів, щонайменше 14 російських об'єктів зберігання ядерних боєприпасів зараз перебувають у зоні досяжності українських безпілотників.

Ба більше, наголошується, що 2 з цих об'єктів знаходяться менш ніж за 100 миль від українського кордону, а ще 5 об'єктів розташовані менш ніж за 200 миль від кордону.

Сили оборони України жодного разу не намагалися атакувати ядерну зброю ворога.

Попри це, саме на владі РФ лежить відповідальність за переміщення своїх ядерних боєголовок подалі від небезпеки, однак ніхто цим не займається.

Після того, як навесні 2023 року Україна здійснила свої перші ракетні та безпілотні атаки на Бєлгород, Росія швидко повідомила, що її сховище в Бєлгороді більше не зберігає ядерні боєголовки — визнаючи, що боєголовки не повинні зберігатися поблизу активних бойових дій. Але примітно, що Росія не зробила жодних заяв про стан боєголовок, які вона тримає в інших своїх сховищах, — пише видання. Поширити

Чому Путін навіть не намагається сховати свою ядерну зброю

На переконання фахівців, може існувати одразу декілька причин.

Ось найімовірніші з них:

російський диктатор Володимир Путін може вважати, що переміщення російських ядерних боєголовок розцінять як ознаку слабкості з його боку; Кремль досі не усвідомив небезпеки, яку становлять ці боєголовки, а також хибно прорахував ризики; армія РФ може боятися того, що Захід помилково розцінить переміщення боєголовок як підготовку до ядерної атаки, що призведе до превентивного удару з боку НАТО.

Що важливо розуміти, ймовірність того, що український безпілотник або ракета випадково влучить у боєголовку і спричинить вибух, який поширить розщеплюваний матеріал, уже є великим ризиком. Однак це не все.

Ще більш небезпечною є ймовірність того, що український ракетний удар або захоплення території може призвести до операційного хаосу на сховищі, що дасть змогу зловмисникам заволодіти ядерними боєголовками, або підштовхнути Росію до ядерної ескалації, — пише видання. Поширити

Фактично ядерні боєголовки може захопити невелика група бойовиків, а не українські воїни, однак Путіна наразі це взагалі не хвилює.