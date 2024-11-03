Що насправді Путін пообіцяв Кім Чен Ину — дані розвідки

Російський диктатор Володимир Путін забов'язаний передати Північній Кореї 600-700 тонн рису на рік, космічні технології, а також платити солдатам КНДР 2 тисячі доларів щомісяця за участь у війні проти України. Ба більше, вояки РФ будуть змушені долучитися до бойових дій на Корейському півострові, якщо вони колись почнуться.
Головні тези:
- Північна Корея отримує значну підтримку від Росії, тому для неї це дуже вигідна угода.
- Угода також передбачає можливість залучення Росії до бойових дій на Корейському півострові.
- Фактично Путін домовився про участь Росії у новій війні.
Кім Чен Ин віддає на смерть своїх солдатів за рис
Новими важливими даними поділилися представники південнокорейської розвідки.
Як стверджує депутата Ві Сон Лак, неочікуване для всіх рішення Кім Чен Ина відправити своїх вояк до Росії було ухвалене на тлі побоювання, що Дональд Трамп, якщо переможе, дійсно швидко завершить війну РФ проти України.
Політик звертає увагу на те, що вступ у війну проти України для Пхеньяна є не такою вже й поганою угодою.
Північна Корея отримає від Путіна все, що хоче
Що важливо розуміти, раніше Москва відправляла до Північної Кореї від 50 до 100 тисяч тонн рису за один раз.
Зараз країна-агресорка активно купує артилерійські снаряди у Північної Кореї й таким чином перекриває дефіциту продовольства у КНДР.
Ба більше, Росія допомагає своєму союзника з передовими космічними технологіями,.
Фактично російський диктатор Володимир Путін уже домовився про участь Росії ще в одній війні, яка може спалахнути між Південною та Північною Кореєю.
Що важливо розуміти, для країни-агресорки це буде дуже складно, якщо такий конфлікт розпочнеться найближчим часом.
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