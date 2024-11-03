Что на самом деле Путин пообещал Ким Чен Ыну — данные разведки
Категория
Украина
Дата публикации

Что на самом деле Путин пообещал Ким Чен Ыну — данные разведки

Ким Чен Ын от
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин обязан передать Северной Корее 600-700 тонн риса в год, космические технологии, а также платить солдатам КНДР 2 тысячи долларов ежемесячно за участие в войне против Украины. Более того, войска РФ будут вынуждены присоединиться к боевым действиям на Корейском полуострове, если они когда-нибудь начнутся.

Главные тезисы

  • Северная Корея получает значительную поддержку от России, поэтому для нее это очень выгодное соглашение.
  • Соглашение также предусматривает возможность привлечения России к боевым действиям на Корейском полуострове.
  • Фактически Путин договорился об участии России в новой войне.

Ким Чен Ын отдает насмерть своих солдат за рис

Новыми важными данными поделились представители южнокорейской разведки.

Как утверждает депутат Ви Сон Лак, неожиданное для всех решение Ким Чен Ына отправить своих солдат в Россию было принято на фоне опасений, что Дональд Трамп, если победит, действительно очень быстро завершит войну РФ против Украины.

Политик обращает внимание на то, что вступление в войну против Украины для Пхеньяна является не таким уж плохим соглашением.

Финансовый и продовольственный кризис в КНДР в значительной степени разрешается благодаря российской компенсации за ее вклад в военные усилия против Украины.

Северная Корея получит от Путина все, что хочет

Что важно понимать, раньше Москва отправляла в Северную Корею от 50 до 100 тысяч тонн риса за раз.

Сейчас страна-агрессорка активно покупает артиллерийские снаряды в Северной Кореи и таким образом перекрывает дефицит продовольствия в КНДР.

Более того, Россия помогает своему союзнику с передовыми космическими технологиями.

Но самая сладкая часть соглашения, полученная Северной Кореей, — это, возможно, привлечение России к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, пишет издание.

Фактически, российский диктатор Владимир Путин уже договорился об участии России еще в одной войне, которая может вспыхнуть между Южной и Северной Кореей.

Что важно понимать, для страны-агрессорки это будет очень сложно, если такой конфликт начнется в ближайшее время.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
До дня "победы" России. В КНДР выступили с новым скандальным заявлением
КНДР утверждает, что будет воевать с Россией до последнего
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление КНДР в войну против Украины. Аналитики указали на важный нюанс
солдаты КНДР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем Россия вооружила солдат КНДР — данные разведчиков
ГУР
Солдаты КНДР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?