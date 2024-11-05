Путін ухвалив нове цинічне рішення щодо окупованих територій України

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін наказав насаджувати російську мову і літературу на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Путін продовжує знущатися над українцями на окупованих територіях

З новою скандальною заявою російський диктатор виступив під час наради з "підтримки російської мови та інших мов народів Росії" 5 листопада

Буде правильно створити на базі загальнодоступних бібліотек Донецької та Луганської народних республік (так Путін і його поплічники називають окуповані росіянами території Донецької та Луганської областей України — ред.), Херсонської області та Запоріжжя (ідеться про захоплені росіянами території українських Херсонської та Запорізької областей — ред.) центри популяризації російської мови і творів наших прославлених літераторів, — цинічно заявив Володимир Путін. Поширити

Як це буде відбуватися — російський диктатор поки не пояснив.

Що Путін пропонував Україні на початку повномасштабної війни

Згідно з даними українських журналістів, у березні 2022 року команда нелегітимного президента РФ запропонувала Україні "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України".

Що важливо розуміти, де-факто він виглядав як вимога капітуляції.

Проєкт під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України" був датований 7 березня 2022 року, через 11 днів після того, як Росія почала вторгнення.

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Документ містить шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. 18 статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов'язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з Росії.

Усі деталі цього “договору” можна знайти тут.