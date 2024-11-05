Путін ухвалив нове цинічне рішення щодо окупованих територій України

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін наказав насаджувати російську мову і літературу на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
Головні тези:
- Путін розширює диктатуру на окупованих територіях України.
- Українцям, які знаходяться в окупації, дедалі активніше нав'язується російська мова.
- Пропозиція РФ про “Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України” фактично була вимогою капітуляції.
Путін продовжує знущатися над українцями на окупованих територіях
З новою скандальною заявою російський диктатор виступив під час наради з "підтримки російської мови та інших мов народів Росії" 5 листопада
Як це буде відбуватися — російський диктатор поки не пояснив.
Що Путін пропонував Україні на початку повномасштабної війни
Згідно з даними українських журналістів, у березні 2022 року команда нелегітимного президента РФ запропонувала Україні "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України".
Що важливо розуміти, де-факто він виглядав як вимога капітуляції.
Проєкт під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України" був датований 7 березня 2022 року, через 11 днів після того, як Росія почала вторгнення.
Документ містить шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. 18 статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов'язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з Росії.
Усі деталі цього “договору” можна знайти тут.
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