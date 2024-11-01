Керівна політична сила Грузії "Грузинська мрія", яка є проросійською, заявила, що не збирається відкликати закон "Про прозорість іноземного впливу", який був однією з причин замороження руху країни в Євросоюз.

Проросійська влада Грузії знову кидає виклик ЄС

З заявою з цього приводу виступив виконавчий секретар "Грузинської мрії" Мамука Мдінарадзе.

Журналісти поцікавилися у нього, чи можливе наразі відкликання скандального закону, який призвів до ізоляції Грузії на міжнародній арені.

Ні. Ви не зрадієте, але ми не будемо його відкликати. Мамука Мдінарадзе Виконавчий секретар "Грузинської мрії"

Він також почав стверджувати, якби в Грузії не було цього закону, "на проспекті Руставелі зараз би стояли десятки тисяч людей".

І цей закон, і заборона пропаганди (закон про заборону "ЛГБТ-пропаганди". – ред.) були легітимізовані більшістю грузинського народу, – заявив представник “Грузинської мрії”. Поширити

Що важливо розуміти, офіційний Брюссель багато разів повторював, що ухвалення аналога російського закону про іноагентів призупинило євроінтеграцію Грузії.

Боєць Міжнародного легіону ГУР попередив про плани Путіна

Воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі у інтерв’ю для Online.UA розкрив логіку дій російського диктатора Володимира Путіна щодо Грузії.

“Вікінг” звертає увагу на те, що нелегітимний глава Кремля досі марить ідеєю “воскресіння” російської імперії чи Радянського Союзу.

Як відомо, Путін чимало разів публічно визнавав, що вважає найбільшою трагедією у світі розпад СРСР.

Війна РФ проти Грузії 2008 року — це була ще одна спроба Путіна захопити якомога більше територій, щоб покоління після нього запам'ятало його як “Петра Великого”.

На цьому тлі Ратті Бурдулі закликав Захід зробити все можливе, щоб допомогти Україні зупинити російського диктатора.