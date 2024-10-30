"Росія перемогла у Грузії". Зеленський попередив про наступну ціль Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

"Росія перемогла у Грузії". Зеленський попередив про наступну ціль Путіна

Володимир Зеленський
Зеленський

На думку українського лідера Володимира Зеленського, станом на сьогодні у Грузії перемогла країна-агресорка Росія, оскільки ця держава обрала дружбу із РФ, а не європейське майбутнє.

Головні тези:

  • Росія заблокувала шлях Грузії до членства в ЄС.
  • Зеленський висловив обурення та попередив про ризик для Молдови через дії Путіна.
  • Воїн “Вікінг” попередив про можливе нове вторгнення путінських військ у Грузію.

План Путіна щодо Грузії спрацював

Глава держави звернув увагу на те, що наразі Росія перемогла в Грузії: спочатку вона окупувала території, а потім змінила політику та уряд в країні.

Треба визнати, що на сьогодні в Грузії Росія перемогла. Спочатку вони забрали частину Грузії, потім змінили політику, змінили уряд, і тепер там проросійський уряд, проросійські позиції. Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян у Грузії. Їхній вибір — дружба з Росією, їхній вибір — не йти в ЄС. Вони змінили позицію. Росія сьогодні перемогла. Вони забрали свободу Грузії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання українського лідера, новою жертвою диктатора Володимира Путіна може стати Молдова, адже там країна-агресорка "йде у тому ж напрямі".

Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту зупинити Кремль, поки не пізно.

Якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії. Якщо вони цього не припинять і продовжуватимуть цю риторику, то вони втратять Молдову за рік-два.

Чи може РФ знову вторгнутися у Грузію

Як вважає грузинський доброволець та воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі, такий розвиток подій дійсно можливий. Про це він заявив під час інтерв’ю Online.UA.

Захисник також попередив, що у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового вторгнення путінських військ.

За словами “Вікінга”, він готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, адже не збирається терпіти життя в рабстві.

Наша історія — завжди війна. Ніколи не було навіть 20 років миру в Грузії останні 4000 років. Але ми завжди воювали за свободу. І треба це запам'ятати Грузії, — підкреслив воїн.

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