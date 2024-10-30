"Росія перемогла у Грузії". Зеленський попередив про наступну ціль Путіна

На думку українського лідера Володимира Зеленського, станом на сьогодні у Грузії перемогла країна-агресорка Росія, оскільки ця держава обрала дружбу із РФ, а не європейське майбутнє.
Головні тези:
- Росія заблокувала шлях Грузії до членства в ЄС.
- Зеленський висловив обурення та попередив про ризик для Молдови через дії Путіна.
- Воїн “Вікінг” попередив про можливе нове вторгнення путінських військ у Грузію.
План Путіна щодо Грузії спрацював
Глава держави звернув увагу на те, що наразі Росія перемогла в Грузії: спочатку вона окупувала території, а потім змінила політику та уряд в країні.
На переконання українського лідера, новою жертвою диктатора Володимира Путіна може стати Молдова, адже там країна-агресорка "йде у тому ж напрямі".
Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту зупинити Кремль, поки не пізно.
Чи може РФ знову вторгнутися у Грузію
Як вважає грузинський доброволець та воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі, такий розвиток подій дійсно можливий. Про це він заявив під час інтерв’ю Online.UA.
Захисник також попередив, що у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового вторгнення путінських військ.
За словами “Вікінга”, він готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, адже не збирається терпіти життя в рабстві.
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