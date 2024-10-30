"Росія перемогла у Грузії". Зеленський попередив про наступну ціль Путіна

На думку українського лідера Володимира Зеленського, станом на сьогодні у Грузії перемогла країна-агресорка Росія, оскільки ця держава обрала дружбу із РФ, а не європейське майбутнє.

План Путіна щодо Грузії спрацював

Глава держави звернув увагу на те, що наразі Росія перемогла в Грузії: спочатку вона окупувала території, а потім змінила політику та уряд в країні.

Треба визнати, що на сьогодні в Грузії Росія перемогла. Спочатку вони забрали частину Грузії, потім змінили політику, змінили уряд, і тепер там проросійський уряд, проросійські позиції. Жодних санкцій проти Путіна, багато росіян у Грузії. Їхній вибір — дружба з Росією, їхній вибір — не йти в ЄС. Вони змінили позицію. Росія сьогодні перемогла. Вони забрали свободу Грузії. Володимир Зеленський Президент України

На переконання українського лідера, новою жертвою диктатора Володимира Путіна може стати Молдова, адже там країна-агресорка "йде у тому ж напрямі".

Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту зупинити Кремль, поки не пізно.

Якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії. Якщо вони цього не припинять і продовжуватимуть цю риторику, то вони втратять Молдову за рік-два. Поширити

Чи може РФ знову вторгнутися у Грузію

Як вважає грузинський доброволець та воїн Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінг" Бурдулі, такий розвиток подій дійсно можливий. Про це він заявив під час інтерв’ю Online.UA.

Захисник також попередив, що у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового вторгнення путінських військ.

За словами “Вікінга”, він готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, адже не збирається терпіти життя в рабстві.