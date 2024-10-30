"Россия победила в Грузии". Зеленский предупредил о следующей цели Путина

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, по состоянию на сегодняшний день в Грузии победила страна-агрессорка Россия, поскольку это государство выбрало дружбу с РФ, а не европейское будущее.
Главные тезисы
- Россия заблокировала путь Грузии к членству в ЕС.
- Зеленский выразил возмущение и предупредил о риске для Молдовы из-за действий Путина.
- Воин "Викинг" предупредил о возможном новом вторжении путинских войск в Грузию.
План Путина касательно Грузии сработал
Глава государства обратил внимание на то, что Россия победила в Грузии: сначала она оккупировала территории, а затем изменила политику и правительство в стране.
По мнению украинского лидера, новой жертвой диктатора Владимира Путина может стать Молдова, ведь там страна-агрессорка "идет в том же направлении".
Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Кремль, пока не поздно.
Может ли РФ снова вторгнуться в Грузию
Как считает грузинский доброволец и воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули, такое развитие событий действительно возможно. Об этом он заявил во время интервью Online.UA.
Защитник также предупредил, что у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому вторжению путинских войск.
По словам “Викинга”, он готов биться до последнего дыхания за свою родину, ведь не собирается терпеть жизнь в рабстве.
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