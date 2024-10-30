"Россия победила в Грузии". Зеленский предупредил о следующей цели Путина

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, по состоянию на сегодняшний день в Грузии победила страна-агрессорка Россия, поскольку это государство выбрало дружбу с РФ, а не европейское будущее.

План Путина касательно Грузии сработал

Глава государства обратил внимание на то, что Россия победила в Грузии: сначала она оккупировала территории, а затем изменила политику и правительство в стране.

Надо признать, что сегодня в Грузии Россия победила. Сначала они забрали часть Грузии, затем сменили политику, сменили правительство, и теперь там пророссийское правительство, пророссийские позиции. Никаких санкций против Путина, много россиян в Грузии. Их выбор — дружба с Россией, их выбор — не идти в ЕС. Они сменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии. Владимир Зеленский Президент Украины

По мнению украинского лидера, новой жертвой диктатора Владимира Путина может стать Молдова, ведь там страна-агрессорка "идет в том же направлении".

Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Кремль, пока не поздно.

Если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях. Если они этого не прекратят и будут продолжать эту риторику, они потеряют Молдову за год-два. Поделиться

Может ли РФ снова вторгнуться в Грузию

Как считает грузинский доброволец и воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули, такое развитие событий действительно возможно. Об этом он заявил во время интервью Online.UA.

Защитник также предупредил, что у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому вторжению путинских войск.

По словам “Викинга”, он готов биться до последнего дыхания за свою родину, ведь не собирается терпеть жизнь в рабстве.