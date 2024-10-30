"Россия победила в Грузии". Зеленский предупредил о следующей цели Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Россия победила в Грузии". Зеленский предупредил о следующей цели Путина

Владимир Зеленский
Зеленский
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По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, по состоянию на сегодняшний день в Грузии победила страна-агрессорка Россия, поскольку это государство выбрало дружбу с РФ, а не европейское будущее.

Главные тезисы

  • Россия заблокировала путь Грузии к членству в ЕС.
  • Зеленский выразил возмущение и предупредил о риске для Молдовы из-за действий Путина.
  • Воин "Викинг" предупредил о возможном новом вторжении путинских войск в Грузию.

План Путина касательно Грузии сработал

Глава государства обратил внимание на то, что Россия победила в Грузии: сначала она оккупировала территории, а затем изменила политику и правительство в стране.

Надо признать, что сегодня в Грузии Россия победила. Сначала они забрали часть Грузии, затем сменили политику, сменили правительство, и теперь там пророссийское правительство, пророссийские позиции. Никаких санкций против Путина, много россиян в Грузии. Их выбор — дружба с Россией, их выбор — не идти в ЕС. Они сменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению украинского лидера, новой жертвой диктатора Владимира Путина может стать Молдова, ведь там страна-агрессорка "идет в том же направлении".

Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Кремль, пока не поздно.

Если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях. Если они этого не прекратят и будут продолжать эту риторику, они потеряют Молдову за год-два.

Может ли РФ снова вторгнуться в Грузию

Как считает грузинский доброволец и воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули, такое развитие событий действительно возможно. Об этом он заявил во время интервью Online.UA.

Защитник также предупредил, что у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому вторжению путинских войск.

По словам “Викинга”, он готов биться до последнего дыхания за свою родину, ведь не собирается терпеть жизнь в рабстве.

Наша история всегда война. Никогда не было даже 20 лет мира в Грузии в последние 4000 лет. Но мы всегда воевали за свободу. И нужно это запомнить Грузии, — подчеркнул воин.

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