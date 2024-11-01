Руководящая политическая сила Грузии "Грузинская мечта", которая является пророссийской, заявила, что не собирается отзывать закон "О прозрачности иностранного влияния", который являлся одной из причин замораживания движения страны в Евросоюз.
Главные тезисы
- Люди Путина в Грузии делают все возможное, чтобы уничтожить европейское будущее страны.
- Боец Международного легиона ГУР раскрыл логику действий российского диктатора относительно Грузии.
Пророссийские власти Грузии снова бросают вызов ЕС
С заявлением на этот счет выступил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.
Журналисты поинтересовались у него, возможен ли сейчас отзыв скандального закона, который привел к изоляции Грузии на международной арене.
Он также начал утверждать, если бы в Грузии не было этого закона, "на проспекте Руставели сейчас бы стояли десятки тысяч человек".
Что важно понимать, официальный Брюссель много раз повторял, что принятие аналога российского закона об иноагентах приостановило евроинтеграцию Грузии.
Боец Международного легиона ГУР предупредил о планах Путина
Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA раскрыл логику действий российского диктатора Владимира Путина в отношении Грузии.
"Викинг" обращает внимание на то, что нелегитимный глава Кремля до сих пор грезит идеей "воскресения" российской империи или Советского Союза.
Как известно, Путин много раз публично признавал, что считает величайшей трагедией в мире распад СССР.
На этом фоне Ратти Бурдули призвал Запад сделать все возможное, чтобы помочь Украине остановить российского диктатора.
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