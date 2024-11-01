Руководящая политическая сила Грузии "Грузинская мечта", которая является пророссийской, заявила, что не собирается отзывать закон "О прозрачности иностранного влияния", который являлся одной из причин замораживания движения страны в Евросоюз.

Пророссийские власти Грузии снова бросают вызов ЕС

С заявлением на этот счет выступил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Журналисты поинтересовались у него, возможен ли сейчас отзыв скандального закона, который привел к изоляции Грузии на международной арене.

Нет. Вы не обрадуетесь, но мы не будем его отзывать. Мамука Мдинарадзе Исполнительный секретарь "Грузинской мечты"

Он также начал утверждать, если бы в Грузии не было этого закона, "на проспекте Руставели сейчас бы стояли десятки тысяч человек".

И этот закон, и запрет пропаганды (закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" – ред.) были легитимизированы большинством грузинского народа, – заявил представитель “Грузинской мечты”. Поделиться

Что важно понимать, официальный Брюссель много раз повторял, что принятие аналога российского закона об иноагентах приостановило евроинтеграцию Грузии.

Боец Международного легиона ГУР предупредил о планах Путина

Воин Международного легиона ГУР Ратти "Викинг" Бурдули в интервью Online.UA раскрыл логику действий российского диктатора Владимира Путина в отношении Грузии.

"Викинг" обращает внимание на то, что нелегитимный глава Кремля до сих пор грезит идеей "воскресения" российской империи или Советского Союза.

Как известно, Путин много раз публично признавал, что считает величайшей трагедией в мире распад СССР.

Война РФ против Грузии 2008 года – это была еще одна попытка Путина захватить как можно больше территорий, чтобы поколение после него запомнило его как Петра Великого. Поделиться

На этом фоне Ратти Бурдули призвал Запад сделать все возможное, чтобы помочь Украине остановить российского диктатора.