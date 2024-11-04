На початку вторгнення Росія пропонувала Україні підписати завуальовану угоду про капітуляцію

Журналісти дізналися, що у березні 2022 року російська сторона запропонувала Україні "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України", який нагадує вимогу капітуляції.

Росія пропонувала Україні здатися у березні 2022 року під виглядом “мирної угоди”

Про це повідомляє проєкт "Система", який є підрозділом розслідувань Радіо Свобода.

«Система» отримала проєкт від українського джерела, знайомого з ходом переговорів, а російське джерело, близьке до переговорів, підтвердило його справжність. Обидва говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права обговорювати це питання публічно.

Проєкт під назвою "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України" був датований 7 березня 2022 року, через 11 днів після того, як Росія почала вторгнення, і через тиждень після початку переговорів між Україною та Росією.

Відповідний документ, як встановили журналісти, був переданий українській делегації 7 березня 2022 року під час третього раунду переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі.

За словами видання, це перший відомий документ, який викладає умови Росії щодо мирної угоди після початку повномасштабне вторгнення.

Якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, довелося б визнати незалежність Донецької і Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час ще не були під контролем Києва, — зазначають журналісти. Поширити

Документ містить шість сторінок основного договору та чотири сторінки додатків. 18 статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов'язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з Росії.

Що пропонувала РФ у “мирній угоді” з Україною

Проєкт передбачав ряд пунктів, спрямованих на зниження боєздатності Сил оборони України, повернення російської мови як другої державної та символів тоталітаризму.

Україна повинна була скоротити свою армію до 50 тис людей, включно з 1500 офіцерського складу (це вп'ятеро менше, ніж Україна мала до 2022 року). Якби це бажання виповнилося, в України залишилося б лише чотири кораблі, 55 вертольотів та 300 танків.

Крім цього, Україні пропонували "не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км".

Саме таку відстань, наприклад, відокремлює Кримський міст від контрольованого Україною Гуляйполя, розташованого неподалік лінії фронту. Росія залишала за собою право в майбутньому забороняти Україні "будь-які інші види озброєння, які можуть бути розроблені в результаті наукових досліджень".

Також, згідно з договором, Україна мала визнати незалежність так званих Донецької та Луганської республік у межах адміністративних областей України (станом на 24 лютого 2022 року Росія контролювала лише частину цих областей і не завоювала їх повністю і тепер, наприкінці 2024 року).

Росія також вимагала скасування всіх санкцій — як українських, так і міжнародних — та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року.

Водночас Росія наполягала на надання російській мові статусу державної та відновлення всіх майнових прав Української православної церкви (Московського патріархату).

Автори проєкту вимагали "скасувати і більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом", тобто фактично знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи. До документа додано перелік українських законів, які автори назвали прикладами "нацифікації та героїзації нацизму.

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