В начале вторжения Россия предлагала Украине подписать завуалированное соглашение о капитуляции

Журналисты узнали, что в марте 2022 года российская сторона предложила Украине "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитет Украины", напоминающий требование капитуляции.

Россия предлагала Украине сдаться в марте 2022 года под видом "мирного соглашения"

Об этом сообщает проект "Система", являющийся подразделением расследований Радио Свобода.

«Система» получила проект от украинского источника, знакомого с ходом переговоров, а российский источник, близкий к переговорам, подтвердил его подлинность. Оба говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права обсуждать этот вопрос публично.

Проект под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитет Украины" был датирован 7 марта 2022 года, через 11 дней после того, как Россия начала вторжение, и через неделю после начала переговоров между Украиной и Россией.

Соответствующий документ, как установили журналисты, был передан украинской делегации 7 марта 2022 г. во время третьего раунда переговоров в Беловежской пуще в Беларуси.

По словам издания, это первый известный документ, излагающий условия России по мирному соглашению после начала полномасштабного вторжения.

Если бы украинская власть пошла на эти условия, то это превратило бы Украину в марионеточное образование, с фиктивным нейтральным статусом, с крохотной беззубой армией, без защиты со стороны государств НАТО и без шансов восстановить контроль над Крымом или Донбассом, пришлось бы признать независимость Донецкой и Луганской области в целом, а также больших территорий, которые в то время еще не были под контролем Киева, отмечают журналисты. Поделиться

Документ содержит шесть страниц основного договора и четыре страницы приложений. 18 статей охватывают разные сферы: параметры нейтралитета Украины (военные и международные обязательства), вопросы границ, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с России.

Что предлагала РФ в "мирном соглашении" с Украиной

Проект предусматривал ряд пунктов, направленных на снижение боеспособности Сил обороны Украины, возвращение русского языка как второго государственного и символов тоталитаризма.

Украина должна была сократить свою армию до 50 тыс человек, включая 1500 офицерского состава (это в пять раз меньше, чем Украина имела до 2022 года). Если бы это желание исполнилось, у Украины осталось бы всего четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков.

Кроме этого, Украине предлагали "не разрабатывать, не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения каких-либо видов базирования с дальностью стрельбы более 250 км".

Именно такое расстояние, например, отделяет Крымский мост от контролируемого Украиной Гуляйполя, расположенного недалеко от линии фронта. Россия оставляла за собой право в будущем запрещать Украине "любые другие виды вооружения, которые могут быть разработаны в результате научных исследований".

Также, согласно договору, Украина должна признать независимость так называемых Донецкой и Луганской республик в пределах административных областей Украины (по состоянию на 24 февраля 2022 года Россия контролировала только часть этих областей и не завоевала их полностью и теперь, в конце 2024 года).

Россия также требовала отмены всех санкций как украинских, так и международных и отзыв всех международных исков, поданных с 2014 года.

В то же время, Россия настаивала на предоставлении русскому языку статуса государственного и восстановления всех имущественных прав Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Авторы проекта требовали "отменить и больше не вводить какие-либо запреты символики, которая ассоциируется в государствах с победой над нацизмом", то есть фактически снова легализовать в Украине советские и коммунистические символы. В документ добавлен ряд украинских законов, которые авторы назвали примерами "нацификации и героизации нацизма.

Путин лжет о мирных инициативах Украины

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин 24 октября заявил, что Украина через Турцию предлагала РФ провести переговоры по мирным инициативам.

Об этом он заявил на саммите БРИКС.

Путин говорит, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке "получил от Украины какое-нибудь предложение для России".