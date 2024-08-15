Представители Украины и России начали переговоры о проведении обмена военнопленными по результатам боевых действий в Курской области.
Главные тезисы
- Переговоры об обмене пленными между Украиной и Россией активно идут после боев в Курской области.
- Украина стремится к созданию пояса безопасности и уничтожению военной инфраструктуры РФ.
- Обмен пленными может укрепить позицию Украины на переговорах по возвращению своих граждан из российского плена.
- Украина не планирует полную оккупацию Курской области, но активно ведет оборонную войну в контексте российской агрессии.
- Российские журналисты утверждают, что обмен пленными может затронуть несколько сотен российских солдат, включая молодых призывников.
Что известно о возможном обмене военнопленными между Украиной и РФ
Подготовку к проведению обмена пленными подтвердили журналистам издания представители украинской разведки.
При этом точное количество пленных российских военных при прорыве ВСУ в Курскую область не разглашается.
Авторы материала со ссылкой на украинских чиновников подчеркивают, что речь может идти о нескольких сотнях пленных российских солдат.
Среди захваченных в плен много молодых призывников.
Журналисты утверждают, что переговоры о проведении обмена пленными стартовали между странами после 10 дней тяжелых боев в Курской области.
Авторы материала считают, что большое количество пленных российских солдат усилит позиции Киева на переговорах с Москвой по возвращению тысяч собственных солдат и гражданских лиц, находящихся в кремлевских застенках с самого начала войны.
Планирует ли Украина полностью захватывать Курскую область
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, украинские военные не планируют оккупацию взять под контроль территорий Курской области, а выполняют только функцию по охране приграничных территорий.
Он отметил, что Украина не ведет ту самую войну, которую ведет Россия, почему существует четкое юридическое определение.
In the border regions of #Russia, including #Kursk region, Ukrainians deal exclusively with security-related tasks. #Ukraine is not interested in occupying these territories. But it is interested in the actual destruction of many Russian military facilities, pushing the remnants…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2024
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