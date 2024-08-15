Представители Украины и России начали переговоры о проведении обмена военнопленными по результатам боевых действий в Курской области.

Что известно о возможном обмене военнопленными между Украиной и РФ

Подготовку к проведению обмена пленными подтвердили журналистам издания представители украинской разведки.

При этом точное количество пленных российских военных при прорыве ВСУ в Курскую область не разглашается.

Авторы материала со ссылкой на украинских чиновников подчеркивают, что речь может идти о нескольких сотнях пленных российских солдат.

Среди захваченных в плен много молодых призывников.

Пленные россияне на Курщине

Журналисты утверждают, что переговоры о проведении обмена пленными стартовали между странами после 10 дней тяжелых боев в Курской области.

Авторы материала считают, что большое количество пленных российских солдат усилит позиции Киева на переговорах с Москвой по возвращению тысяч собственных солдат и гражданских лиц, находящихся в кремлевских застенках с самого начала войны.

Планирует ли Украина полностью захватывать Курскую область

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, украинские военные не планируют оккупацию взять под контроль территорий Курской области, а выполняют только функцию по охране приграничных территорий.

Украина не заинтересована в оккупации этих территорий. Но она заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов, оттеснении остатков российских войск за пределы артиллерийских и баллистических ракетных ударов по украинской территории, образовании пояса безопасности вокруг границ Украины, уничтожении военной материально-технической базы и инфраструктуры (включая базы хранения, учебные центры и места сосредоточения техники), – объясняет Подоляк. Поделиться

Он отметил, что Украина не ведет ту самую войну, которую ведет Россия, почему существует четкое юридическое определение.

Если Россия сознательно напала на Украину с целью убийства мирного населения и оккупации ее территории, являющейся безусловным военным преступлением, то Украина ведет исключительно оборонную войну, в том числе на территории агрессора для обеспечения защиты собственного населения, являющегося ее безусловным правом, - подчеркнул советник. руководителя ОП. Поделиться